Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку

Google представила швидку та недорогу модель Gemini 3 Flash, створену на основі Gemini 3, яку компанія випустила минулого місяця. Одночасно Google робить цю модель стандартною в застосунку Gemini та в AI-режимі пошуку.

Нова Flash-модель з’явилася через шість місяців після анонсу Gemini 2.5 Flash і пропонує суттєві покращення. За результатами бенчмарків Gemini 3 Flash значно перевершує попередника та за окремими показниками зрівнюється з іншими флагманськими моделями, зокрема Gemini 3 Pro і GPT-5.2. Модель набрала 33,7% без використання інструментів у тесті Humanity’s Last Exam, який оцінює експертизу в різних галузях. Для порівняння, Gemini 3 Pro показала результат 37,5%, Gemini 2.5 Flash — 11%, а нещодавно випущена GPT-5.2 — 34,5%.

У бенчмарку мультимодальності та міркувань MMMU-Pro нова модель випередила всіх конкурентів з результатом 81,2%. Google робить Gemini 3 Flash моделлю за замовчуванням у застосунку Gemini по всьому світу, замінюючи Gemini 2.5 Flash. Компанія заявляє, що нова модель добре розпізнає мультимодальний контент і надає відповіді на його основі. Наприклад, можна завантажити коротке відео з піклболу та попросити поради, намалювати ескіз і попросити модель вгадати, що зображено, або завантажити аудіозапис для аналізу чи створення вікторини.

Також модель краще розуміє наміри користувачів і може генерувати більш візуальні відповіді з елементами на кшталт зображень і таблиць. Окрім цього, у застосунку Gemini її можна використовувати для створення прототипів застосунків за допомогою текстових запитів. Gemini 3 Pro доступна для всіх користувачів у США в пошуку.

“Ми позиціонуємо Flash як універсальну робочу модель. Якщо подивитися на ціни на вхід і вихід, Flash є значно дешевшою пропозицією. Це дозволяє багатьом компаніям ефективно виконувати масові завдання. У галузі відбувається те, що всі ці моделі стають дедалі потужнішими, кидають виклик одна одній і розширюють межі можливого”, — заявила Талсі Доші, старша директорка та керівниця продукту Gemini Models.

Для розробників модель надається у форматі попереднього доступу через API, а також в Antigravity — новому інструменті Google для програмування, випущеному минулого місяця. За даними компанії, Gemini 3 Pro набирає 78% у верифікованому бенчмарку програмування SWE-bench, поступаючись лише GPT-5.2. Google зазначає, що модель добре підходить для аналізу відео, витягання даних і візуальних Q&A, а завдяки швидкості — для швидких і повторюваних робочих процесів.

Google стверджує, що нова модель перевершує Gemini 2.5 Pro, будучи утричі швидшою. Для задач із міркуванням вона в середньому використовує на 30% менше токенів, ніж 2.5 Pro, що може зменшити загальні витрати на окремі завдання. Після релізу Gemini 3 Google обробляє понад 1 трлн токенів на день через свій API на тлі жорсткої конкуренції з OpenAI.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: TechCrunch.com