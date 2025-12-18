Новини ШІ 18.12.2025 comment views icon

Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку

Google представила швидку та недорогу модель Gemini 3 Flash, створену на основі Gemini 3, яку компанія випустила минулого місяця. Одночасно Google робить цю модель стандартною в застосунку Gemini та в AI-режимі пошуку.

Нова Flash-модель з’явилася через шість місяців після анонсу Gemini 2.5 Flash і пропонує суттєві покращення. За результатами бенчмарків Gemini 3 Flash значно перевершує попередника та за окремими показниками зрівнюється з іншими флагманськими моделями, зокрема Gemini 3 Pro і GPT-5.2. Модель набрала 33,7% без використання інструментів у тесті Humanity’s Last Exam, який оцінює експертизу в різних галузях. Для порівняння, Gemini 3 Pro показала результат 37,5%, Gemini 2.5 Flash — 11%, а нещодавно випущена GPT-5.2 — 34,5%.

Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Дані: Google

У бенчмарку мультимодальності та міркувань MMMU-Pro нова модель випередила всіх конкурентів з результатом 81,2%. Google робить Gemini 3 Flash моделлю за замовчуванням у застосунку Gemini по всьому світу, замінюючи Gemini 2.5 Flash. Компанія заявляє, що нова модель добре розпізнає мультимодальний контент і надає відповіді на його основі. Наприклад, можна завантажити коротке відео з піклболу та попросити поради, намалювати ескіз і попросити модель вгадати, що зображено, або завантажити аудіозапис для аналізу чи створення вікторини.

Також модель краще розуміє наміри користувачів і може генерувати більш візуальні відповіді з елементами на кшталт зображень і таблиць. Окрім цього, у застосунку Gemini її можна використовувати для створення прототипів застосунків за допомогою текстових запитів. Gemini 3 Pro доступна для всіх користувачів у США в пошуку.

“Ми позиціонуємо Flash як універсальну робочу модель. Якщо подивитися на ціни на вхід і вихід, Flash є значно дешевшою пропозицією. Це дозволяє багатьом компаніям ефективно виконувати масові завдання. У галузі відбувається те, що всі ці моделі стають дедалі потужнішими, кидають виклик одна одній і розширюють межі можливого”, — заявила Талсі Доші, старша директорка та керівниця продукту Gemini Models.

Для розробників модель надається у форматі попереднього доступу через API, а також в Antigravity — новому інструменті Google для програмування, випущеному минулого місяця. За даними компанії, Gemini 3 Pro набирає 78% у верифікованому бенчмарку програмування SWE-bench, поступаючись лише GPT-5.2. Google зазначає, що модель добре підходить для аналізу відео, витягання даних і візуальних Q&A, а завдяки швидкості — для швидких і повторюваних робочих процесів.

Google стверджує, що нова модель перевершує Gemini 2.5 Pro, будучи утричі швидшою. Для задач із міркуванням вона в середньому використовує на 30% менше токенів, ніж 2.5 Pro, що може зменшити загальні витрати на окремі завдання. Після релізу Gemini 3 Google обробляє понад 1 трлн токенів на день через свій API на тлі жорсткої конкуренції з OpenAI.

Джерело: TechCrunch.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Жительку США арештували після невдалого ШІ-розіграшу — надіслала фото з "крадієм" чоловіку, а той викликав поліцію
OpenAI позбавила ChatGPT "основної ознаки ШІ" — довгих тире у відповідях
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
Дослідники склали психологічний портрет LLM: в Gemini виявили аутизм, а ChatGPT — тривожник в депресії
Китай створив військові дрони під керуванням DeepSeek
Проєкт Aluminium OS: що відомо про нову ОС Google на основі Android для ПК
Google пояснює, звідки назва Nano Banana — її не планували
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
Іграшки з ШІ для маленьких дітей обговорюють небезпечні та непристойні дії
Електрика закінчилася: Microsoft не має достатньо енергії для живлення наявних чипів NVIDIA
Google Photos отримали Nano Banana та інші корисні функції
“Спалені гроші”: Білл Гейтс відмовляв CEO Microsoft від інвестицій в OpenAI
ШІ знищує ШІ: неякісних досліджень штучного інтелекту дуже багато, тому що вони написані не людьми
Комерційний підрозділ OpenAI стає окремою компанією, Microsoft збереже 27% акцій вартістю $137 млрд
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків
Другий пілот: в Google Maps додали ШІ Gemini для “розмовного” планування маршрутів
ChatGPT ходить за покупками: кількість звернень з чату до торгівельних платформ зросла на 28% за рік
Будівництво датацентрів ШІ створило дефіцит міді: нестача 300 тис. тонн в цьому році та 30% до 2035
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати