В Google Messages з’явилася підтримка зображень Ultra HDR для RCS. Але є нюанси

Google додала підтримку нового для Android формату зображень Ultra HDR у Google Messages під час надсилання повідомлень через RCS. Зображення в цьому форматі під час надсилання через RCS збережуть свої метадані та будуть правильно відображатися на приймаючому пристрої.

Підтримка формату Ultra HDR з’явилася нещодавно в Android 14. Цей формат є різновидом JPEG. Він дозволяє зображенням зберігати більше інформації про інтенсивність світла, що призводить до більш детально опрацьованих яскравих і темних ділянок, а також більш насичених кольорів. Коли таке зображення відображається на пристрої, який може зчитувати ці метадані та має HDR-дисплей, зображення відображається у ширшому динамічному діапазоні з підвищеною яскравістю світлих ділянок та більшою деталізацією в тінях. Під час відображення на пристрої без підтримки метаданих базове зображення JPEG відображається у стандартному динамічному діапазоні.

Google додала підтримку Ultra HDR ще у вересні, перед запуском Pixel 8. Смартфони Pixel 8 ─ перші Android-пристрої, які знімають зображення у цьому форматі. Хоча старі пристрої Pixel не можуть знімати в Ultra HDR, вони все одно можуть відображати відповідні знімки належним чином.

Попри те, що підтримка Ultra HDR тепер вбудована в Android, широкого поширення вона не набула. У OnePlus і Oppo є власна версія цієї функції під назвою ProXDR, вбудована в їхню оболонку Android. При цьому немає сумісності метаданих між пристроями із підтримкою Ultra HDR та ProXDR. Apple має подібну функцію з часів iPhone X, а також використовуються власні унікальні метадані, несумісні з іншими. Залишається лише очікувати, що компанії дійдуть згоди у використанні єдиного формату, лише після цього технологія однаково працюватиме на смартфонах різних виробників.

Джерело: gsmarena