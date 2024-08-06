В iOS 18 з’явиться функція видалення реклами з браузера — натхненна Таносом

Функція під назвою Distraction Control дозволить користувачам видаляти небажані елементи з вебсторінок одним дотиком — наразі вона доступна в останніх бета-версіях iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia для розробників.
Завдяки анімації, що нагадує потужність Рукавиці Нескінченності, з сайту за лічені секунди зникає нав’язлива реклама, банери з файлами cookie та, за потреби, навіть окремі розділи сайту. Водночас Apple уточнює, що це не повноцінний блокувальник реклами, і приховані елементи з часом з’являться. До того ж функція Distraction Control не синхронізується між пристроями.
Сайт MacRumors опублікував відео з прикладом, як Distraction Control працює на практиці. Для запуску, по суті, необхідно натиснути ту саму кнопку, де активується режим читання.
Якщо Apple не внесе зміни в останню хвилину, то нова функція з’явиться як частина останнього випуску iOS 18 і iPadOS 18 — ймовірно, наступного місяця.
Водночас функції штучного інтелекту Apple Intelligence скоріш за все надійдуть пізніше.
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