В iOS 18 з’явиться функція видалення реклами з браузера — натхненна Таносом

Функція під назвою Distraction Control дозволить користувачам видаляти небажані елементи з вебсторінок одним дотиком — наразі вона доступна в останніх бета-версіях iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia для розробників.

Завдяки анімації, що нагадує потужність Рукавиці Нескінченності, з сайту за лічені секунди зникає нав’язлива реклама, банери з файлами cookie та, за потреби, навіть окремі розділи сайту. Водночас Apple уточнює, що це не повноцінний блокувальник реклами, і приховані елементи з часом з’являться. До того ж функція Distraction Control не синхронізується між пристроями.

Сайт MacRumors опублікував відео з прикладом, як Distraction Control працює на практиці. Для запуску, по суті, необхідно натиснути ту саму кнопку, де активується режим читання.

Якщо Apple не внесе зміни в останню хвилину, то нова функція з’явиться як частина останнього випуску iOS 18 і iPadOS 18 — ймовірно, наступного місяця.

Водночас функції штучного інтелекту Apple Intelligence скоріш за все надійдуть пізніше.

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