В Китаї з’явилася контрафарктна NVIDIA RTX 5090 з турбіною на основі глобального чипу

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Ринок відеокарт не припиняє дивувати. Цього разу джерелом несподіванки стала платформа Goofish (аналог eBay від Alibaba), де з’явилися дуже специфічні екземпляри відеокарт із загадковим маркуванням RTX 5090 32G D7 Turbo. Виглядають вони наче з паралельної реальності, в якій NVIDIA дозволяє використовувати турбінні системи охолодження на своїх флагманах. Хоча, звісно, це не так.

«Турбіна» повертається, але не зовсім офіційно

Ще в середині квітня китайські ентузіасти та журналісти звернули увагу на перші зразки кастомних відеокарт GeForce RTX 5090D із турбінним охолодженням. Це рішення викликало подив, адже подібний тип кулерів — спадщина епохи Quadro і Tesla — давно вийшов з ужитку в ігрових відеокартах через недостатню ефективність при високих TDP. Але турбіна має одну перевагу: вона виводить гаряче повітря з корпуса, що актуально для серверів і компактних систем. Саме це, вочевидь, і привабило деякі китайські компанії та заможних ентузіастів.

Втім, нова партія відеокарт виглядає ще цікавіше. По-перше, на коробках ззаду видно написи на кшталт NVIDIA RTX 4090 24G AIB BLOWER або RTX 4070 12G AIB BLOWER — імовірно, для маскування справжнього вмісту. По-друге, маркування 32G D7 Turbo натякає на справжню відеокарту RTX 5090 із повноцінним графічним процесором GB202, а не його «обрізаною» D-версією.

Хто й звідки?

Ці відеокарти навряд чи мають ліцензію або сертифікацію від NVIDIA. Найімовірніше, ми бачимо приклад тих самих «обхідних» схем, через які флагманські GPU все ще потрапляють у Китай, попри обмеження на експорт потужних чипів. Західні джерела (як-от VideoCardz і Tom’s Hardware) припускають, що сама NVIDIA навряд чи візьметься за розслідування — надто складно і політично делікатно.

З огляду на сучасний попит на ШІ-обчислення, неофіційні постачальники готові на багато що, аби отримати Blackwell-чипи. Відомо, що GB202 відзначається вражаючою продуктивністю не лише в іграх, а й у задачах на кшталт генеративних моделей ШІ. Тож не дивно, що навіть кустарні варіанти з турбінним охолодженням мають попит.

Така ситуація з RTX 5090 D7 Turbo — ще одне нагадування, що на тіньовому ринку можна знайти буквально все. Навіть майже справжній флагман з альтернативною системою охолодження в коробці. Поки NVIDIA дотримується дипломатичної паузи, китайські ділки показують, що інженерна кмітливість у них явно не в дефіциті.

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А вам як, хотілося б поганяти RTX 5090 із турбіною? Чи залишаєте цю екзотику для серверних шаф і форумних обговорень?

Джерело: techpowerup

Розділ Технології виходить за підтримки

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