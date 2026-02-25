banner
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Sony тихо оновила магазин PS Store на PS5. Відтепер гравці можуть бачити стартову ціну гри та найнижчу ціну за останні 30 днів.


Про нову функцію стало відомо завдяки скриншоту користувача Reddit. Поруч із поточною ціною він показав стартову та мінімальну за останні 30 днів. Функція з’явилася після недавнього системного оновлення й наразі працює в PS Store на консолі. Доступ до неї мають не всі, бо, схоже, Sony розгортає її поступово. Користувачі зазначають, що новинка поки що доступна лише в консольному магазині, а у вебверсії та мобільному застосунку ще відсутня.

Дехто з користувачів стверджує, що ця функція з’явилася ще кілька місяців тому. Ймовірно, Sony тестувала її на обмеженій групі геймерів, а тепер поступово відкриває доступ ширшій аудиторії. Ще один коментатор зауважив, що не впевнений, чи ціна за останні 30 днів залежить від конкретного акаунта. Влітку інший геймер помітив різницю у вартості ігор між власним профілем та акаунтом дружини — тож така можливість цілком реальна.

Нова функція PS Store на PS5

У жовтні 2025 року компанія вже додала історію цін, щоб показувати, чи є поточна ціна найнижчою за останній місяць. Тепер Sony додала ціну гри на момент запуску і приблизний період, скільки вона продавалася за початковою вартістю. Функція допоможе краще зрозуміти, наскільки сильно гра подешевшала з релізу. Це дрібна, але корисна зміна для тих, хто регулярно чекає розпродажів і порівнює ціни перед покупкою.

У жовтні 2025 року Sony вже додала історію цін, яка показувала, чи є поточна вартість найнижчою за останній місяць. Тепер компанія пішла далі. Нехай нова зміна невелика, але вона стане корисною для тих, хто регулярно чекає на знижки й уважно порівнює ціни перед покупкою.


Також минулого року PS Store додала іншу зручну функцію. Платформа нарешті дозволила писати власні текстові відгуки про ігри до 4000 символів. Рецензії дозволяють додати заголовок, оцінку та навіть позначку “спойлер”.

Джерело: Playstation Lifestyle

