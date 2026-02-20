В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри

Depositphotos

Google оновила фоторедактор Snapseed на iOS, додавши у нього камеру та набір ручних налаштувань з ефектами, що імітують ретро-плівку.





Це друге значне оновлення застосунку менш ніж за рік. До цього Google роками не оновлювала Snapseed. За замовчанням камера працює в автоматичному режимі. Однак вона передбачає використання ручних елементів керування ISO, витримкою, фокусуванням, спалахом та зумом. Режим Pro можна увімкнути за допомогою нового перемикача у лівому верхньому куті. Він додасть кнопки у нижню частину видошукача: ISO, витримка і фокусування.

Використовуючи збережені ефекти та набори редагування, знімати можна прямо у застосунку. Налаштування можна змінити після зйомки. Окрім цього можна використовувати набір пресетів з плівковими ефектами, натхнених плівками від Kodak, Fujifilm та інших виробників. Пропонується кілька колірних гам користувацького інтерфейсу на вибір.

Як зазначається у матеріалі 9to5Google, камера непомітно з’явилась наприкінці минулого року. Однак активувати її можна було лише за допомогою віджета блокування, керування камерою або Центру керування. Вона не згадувалась у примітках до оновлення. Останнє оновлення робить камеру доступнішою, інтегруючи безпосередньо у сам застосунок, який запускається через іконку у верхньому правому куті.





Google неочікувано викотив оновлення Snapseed до версії 3.0 у липні минулого року. Застосунок отримав новий дизайн та функції. Це стало першим значним оновленням з 2021 року, після додавання темної теми. Це оновлення ще не вийшло для версії Android, хоча розробники підтвердили на Reddit, що воно знаходиться в розробці, але до його виходу ще “кілька місяців”.

Ми писали, що Google випустила першу бету Android 17. Незабаром Google розширить обмін файлами з iPhone на “багато” Android-смартфонів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерела: The Verge; 9to5google