tradfi
Новини Софт 20.02.2026 comment views icon

В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри
Depositphotos

Google оновила фоторедактор Snapseed на iOS, додавши у нього камеру та набір ручних налаштувань з ефектами, що імітують ретро-плівку.


Це друге значне оновлення застосунку менш ніж за рік. До цього Google роками не оновлювала Snapseed. За замовчанням камера працює в автоматичному режимі. Однак вона передбачає використання ручних елементів керування ISO, витримкою, фокусуванням, спалахом та зумом. Режим Pro можна увімкнути за допомогою нового перемикача у лівому верхньому куті. Він додасть кнопки у нижню частину видошукача: ISO, витримка і фокусування.

В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтриВ Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри

Використовуючи збережені ефекти та набори редагування, знімати можна прямо у застосунку. Налаштування можна змінити після зйомки. Окрім цього можна використовувати набір пресетів з плівковими ефектами, натхнених плівками від Kodak, Fujifilm та інших виробників. Пропонується кілька колірних гам користувацького інтерфейсу на вибір.

В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтриВ Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтриВ Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри

Як зазначається у матеріалі 9to5Google, камера непомітно з’явилась наприкінці минулого року. Однак активувати її можна було лише за допомогою віджета блокування, керування камерою або Центру керування. Вона не згадувалась у примітках до оновлення. Останнє оновлення робить камеру доступнішою, інтегруючи безпосередньо у сам застосунок, який запускається через іконку у верхньому правому куті. 


Google неочікувано викотив оновлення Snapseed до версії 3.0 у липні минулого року. Застосунок отримав новий дизайн та функції. Це стало першим значним оновленням з 2021 року, після додавання темної теми. Це оновлення ще не вийшло для версії Android, хоча розробники підтвердили на Reddit, що воно знаходиться в розробці, але до його виходу ще “кілька місяців”.

Ми писали, що Google випустила першу бету Android 17. Незабаром Google розширить обмін файлами з iPhone на “багато” Android-смартфонів.

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку

Спецпроєкти
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Джерела: The Verge; 9to5google

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Apple випустила публічні бети iOS, iPadOS та macOS 26.4: всі нові функції
На iPhone запрацювало наскрізне шифрування для RCS-повідомлень
DLSS 4.5 "на максималках": в Digital Foundry дізнались як зробити ідеальний апскейлінг
Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту
В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Раптово: Toyota анонсувала власний ігровий рушій
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: швидке "перемикання" зі збереженням прогресу
В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"
Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути
Spotify додав функцію About the Song, яка розкриє "всю правду" про треки
Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати