В США продають патрони у торговельних автоматах — штучний інтелект перевіряє вік

В Оклахомі, штат Алабама, США, з’явилися торгові автомати, які продають патрони — штучний інтелект перевіряє обличчя та документи покупців. Компанія American Rounds, каже, що використовує штучний інтелект та технології розпізнавання обличчя, щоб перевірити вік покупців.
Американці дуже люблять зброю. Половина з них кажуть, що мають вдома зброю, США випереджають усі інші країни на Землі, коли йдеться про щільність зброї у населення (друга країна за кількістю зброї, Ємен, має її набагато менше). США — єдина країна, яка має більше зброї на руках, ніж людей. Тож поява набоїв у торговому не дивує, хоч і викликає занепокоєння.
У США напрочуд мало правил щодо купівлі боєприпасів, але є вікові обмеження. Федеральний закон передбачає, що покупцю має бути не менше 18 років, щоб купувати боєприпаси для довгомірної зброї, як-от гвинтівки та дробовики, і 21 рік — для пістолетів.
«Наші розумні роздрібні автоматичні дозатори боєприпасів мають вбудовану технологію штучного інтелекту, можливість сканування карток і програмне забезпечення для розпізнавання облич. Кожна частина програмного забезпечення працює разом, щоб перевірити, чи особа, яка користується автоматом, збігається зі сканованою інформацією», — йдеться на сайті компанії.
Наразі автоматичний продаж набоїв доступні в шести місцях в Оклахомі та Алабамі. У п’ятницю магазин у Таскалузі вилучив один з автоматів після того, як «законність машини була поставлена під сумнів» на засіданні міської ради. Юридичний відділ міста визнав, що автомати законні, якщо вони відповідають належним вимогам зонування. У магазині заявили, що «вилучили машину 3 липня через відсутність продажів».
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Джерело: Gizmodo
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