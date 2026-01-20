В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві

За даними Харківського IT Кластеру, на цей час кількість заброньованих айтівців в Україні зросла до 20 тисяч осіб, тоді як ще в червні 2025-го оцінка коливалась на рівні 15-18 тисяч.
Чому відбулось зростання? В Кластері припускають, що це зумовлено активним бронюванням компаній, які працюють у сфері deftech.
Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати
Тим часом дані літнього дослідження DOU, профільного сайту для IT-спільноти, показали, що близько 44% опитаних айтівців не мали бронювання. 13% з тих, що перебувають в Україні, мали бронь від основного роботодавця і ще 4% — на другій та неосновній роботі.
Серед галузей за бронюванням очікувано лідирують deftech, державні установи та IT-відділи “неайтішних” компаній. Найбільша частка за географією припадає на Київ.
Дані DOU також показують, що бронь здебільшого отримують досвідчені фахівці, найвищі частки — в Lead+ спеціалістів і менеджерів, а також в управлінців, аналітиків та ролях, пов’язаних з системним адмініструванням. Відповідно, айтівці з бронею мають й вищі доходи, де медіанна зарплата сягає $3933.
Раніше ITC писав, що ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця, фактично — кожен другий долар експорту послуг. Водночас останні опитування показали, що айтівці скоротили донати на ЗСУ у 2025 році: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України.
В Україні легалізували День програміста як професійне свято — Кабмін погодив нову дату
Джерело: DOU, Харківський IT Кластер
