В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві

За даними Харківського IT Кластеру, на цей час кількість заброньованих айтівців в Україні зросла до 20 тисяч осіб, тоді як ще в червні 2025-го оцінка коливалась на рівні 15-18 тисяч.

Чому відбулось зростання? В Кластері припускають, що це зумовлено активним бронюванням компаній, які працюють у сфері deftech.

Тим часом дані літнього дослідження DOU, профільного сайту для IT-спільноти, показали, що близько 44% опитаних айтівців не мали бронювання. 13% з тих, що перебувають в Україні, мали бронь від основного роботодавця і ще 4% — на другій та неосновній роботі.

Серед галузей за бронюванням очікувано лідирують deftech, державні установи та IT-відділи “неайтішних” компаній. Найбільша частка за географією припадає на Київ.

Дані DOU також показують, що бронь здебільшого отримують досвідчені фахівці, найвищі частки — в Lead+ спеціалістів і менеджерів, а також в управлінців, аналітиків та ролях, пов’язаних з системним адмініструванням. Відповідно, айтівці з бронею мають й вищі доходи, де медіанна зарплата сягає $3933.

Раніше ITC писав, що ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця, фактично — кожен другий долар експорту послуг. Водночас останні опитування показали, що айтівці скоротили донати на ЗСУ у 2025 році: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України.

Джерело: DOU, Харківський IT Кластер