В Україні легалізували День програміста як професійне свято — Кабмін погодив нову дату

В Україні офіційно відзначатимуть День програміста 7 січня

День програміста стане офіційним професійним святом в Україні й відзначатиметься щороку на початку січня.

24 грудня Кабмін погодив указ Володимира Зеленського щодо визнання ще одного професійного свята в Україні: Дня програміста, який відзначатимуть 7 січня.

Громадські обговорення, ініційовані Мінцифри, щодо “легалізації” Дня програміста тривали з осені. Тоді у пояснювальній записці зазначали, що ІТ-галузь набула особливого значення в умовах збройної агресії росії, підтримуючи цифрову безпеку держави.

“Проєкт про “День програміста” розроблений з метою визнання важливої ролі фахівців у галузі інформаційних технологій у розвитку цифрової економіки, інновацій, науки та освіти України, а також підвищення престижу професії програміста в суспільстві. Установлення професійного свята Дня програміста — сприятиме популяризації ІТ-спеціальностей, підтримці молодих фахівців, розвитку кадрового потенціалу у сфері інформаційних технологій та підвищенню іміджу України як сучасної технологічної держави”.

До цього День програміста в Україні відзначали кожен 256-й день року, але автори профільного сайту DOU критикували цей принцип через “російський слід”, оскільки свято нібито було започатковане російськими айтівцями Валентином Балтом та Михайлом Черв’яковим. Ще у 2022 році на тому ж форумі пропонували альтернативні варіанти: 4 квітня (у Міжнародний день інтернету), 7 січня (Міжнародний день програміста, яке дехто вже вважає неофіційною датою святкування в Україні) та 17 травня (у Всесвітній день телекомунікацій).

Зрештою в голосуванні DOU перемогла друга дата, вона ж була найпопулярнішою в опитуванні Асоціації ІТ Ukraine з 52% голосів.

