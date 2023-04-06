В Україні почалися продажі нових ноутбуків Acer Aspire 3 та Nitro 5 на процесорах AMD Ryzen 7000-ї серії — від 15 999 грн до 50 999 грн.

Український офіс Acer повідомив про розширення пропозиції ноутбуків на процесорах AMD Ryzen 7000-ї серії — такі з’явилися у лінійках Nitro 5 та Aspire 3. Цільовою аудиторією перших, як відомо, є геймери, тоді як Aspire 3 — ультракомпактна модель, яка є оптимальною для роботи з «легкими» медіафайлами та офісними програмами (так, «друкарська машинка»).

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Як вже зазначалося, головна відмінність новинок — новітня платформа AMD Ryzen 7000. Базові конфігурації Aspire 3 використовують енергоефективні двоядерні Athlon Gold 7220U (Zen 2) з робочими частотами 2,4-3,7 ГГц та TDP 15 Вт. Графіка тут — вбудована AMD Radeon 610M. Лінійка Nitro 5 у плані продуктивності дещо цікавіша, оскільки пропонує більш потужні CPU — аж до Ryzen 7 7735HS з 8 ядрами Zen 3+ (16 потоків) та максимальною Boost-частотою 4,75 ГГц за рівня TDP 54 Вт. Окрім того, на додачу до вбудованого GPU моделі Nitro 5 оснащуються дискретним адаптером GeForce RTX 3050 або 3050 Ti.

В обох випадках діагональ становить 15,6 дюйма — панель IPS з роздільною здатністю Full HD. Водночас екран геймерського Nitro 5 вирізняється підтримкою кадрової частоти 144 Гц, що не завадить в іграх з високою динамікою.

Обсяг ОЗУ сягає 16 ГБ — в Nitro 5 використовується пам’ять DDR5-4800, тоді як Aspire 3 оснащуються енергоефективною LPDDR5, що прийшла на зміну модулям DDR4. Підсистема зберігання даних представлена 512-ГБ NVMe-накопичувачем з інтерфейсом PCI Express 4.0 (Nitro 5) або 1-ТБ SSD в Aspire 3. Серед іншого оснащення — бездротовий модуль Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1 та порт USB Type-C (USB 3.2 Gen 2).

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Щодо змін в дизайні, нова версія Aspire 3 вирізняється тоншими рамками навколо екрану (співвідношення площі екрана до корпусу сягає 79,86%) та забарвленням (на вибір є сріблястий, рожевий і золотистий). Водночас Nitro 5 став більш підтягнутим та виділяється на тлі попередників покращеною системою охолодження з двома впускними отворами та чотирма отворами для виведення повітря. СО Aspire 3 також зазнала змін: виробник наголошує на збільшеній на 78% площі поверхні вентилятора та прирості ефективності відведення тепла на 17% порівняно до попередніх моделей.

Ціни Acer Nitro 5 та Aspire 3 на процесорах Ryzen 7000-ї серії коливаються від 15 999 грн до 50 999 грн залежно від конфігурації: