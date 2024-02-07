В Україні починається продаж ноутбуків Acer Chromebook: 28 моделей, автономність до 15 годин, ціна від 11,5 тис. грн

Компанія Acer повідомила про початок продажу в Україні широкого асортименту ноутбуків Chromebook та Chromebook Plus. Українським користувачам запропонують 28 моделей, призначених для застосування в галузі освіти, виконання повсякденних задач удома чи в офісі, розваг онлайн та ігор.
Моделі Acer Chromebook Plus CB515-2H з діагоналлю екрана 15,6 дюйма забезпечують високу продуктивність завдяки процесорам Intel Core і3/і5 12-го та 13-го поколінь. Конффігурації мають до 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та сховище місткістю до 512 ГБ. Пристрої обладнані дисплеями IPS Full HD з антивідблисковим покриттям. Окрім того, передбачені конфігурації з сенсорним екраном (моделі Chromebook Plus CB515-2HT).
Комп’ютери Chromebook Plus CB514-3H обладнані процесорами Intel Core i3 або AMD Ryzen 3 в компактному 14-дюймовому корпусі вагою близько 1,4 кг. Автономність в цьому випадку сягає 10 годин. Користувачам пропонують IPS Full HD чи WUXGA дисплеї (у тому числі сенсорні).
Моделі Acer Chromebook CB315-4H/5Н позиціюються як доступні рішення з екраном Full HD діагоналлю 15,6 дюйма. Опціонально пропонується сенсорна панель. Пристрої оснащено процесорами Intel Celeron та Intel Pentium та акумуляторами, які забезпечують до 10 годин автономної роботи.
Acer Chromebook CB314 ─ рішення для мобільних категорій користувачів. Вони мають екран 14 дюймів FHD (у тому числі сенсорний), процесори Intel Celeron та Intel Pentium, до 8 ГБ ОЗП, флеш-накопичувач до 512 ГБ для зберігання даних та ресурс 11,5 год роботи від акумулятора. Тут використовується пасивне охолодження без вентиляторів.
Chromebook CB311-11H ─ ще компактніше рішення з екраном IPS HD 11,6 дюйма та вагою лише 1 кг. Мобільна платформа MediaTek MT8183 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої флешпам’яті забезпечує до 15 годин автономності. Chromebook CB314-2H має такий самий запас автономності, проте вдвічі більший обсяг ОЗП та сховища й дисплей FHD 14 дюймів.
Chromebook Spin 314 CP314-1HN з процесором Intel Pentium N6000 оснащений 8 ГБ ОЗП та 128 ГБ системної пам’яті. Головна особливість: сенсорний екран IPS FHD з шарнірним механізмом, що дозволяє відхиляти дисплей майже на 360°.
Пристрої Chromebook та Chromebook Plus обладнані вебкамерою HD 1280х720 та мікрофоном, пристроєм зчитування карток microSD. В певних моделях доступна повнорозмірна клавіатура з блоком цифрових клавіш та підсвічуванням білого кольору. Порти USB Type-C забезпечують функціональні можливості DisplayPort та Power Delivery для живлення та заряджання інших пристроїв.
Ціни та доступність
Пристрої Acer Chromebook та Chromebook Plus вже надходять у продаж, починаючи з лютого 2024 року:
- Acer Chromebook 311 CB311-11H (NX.AAYEU.001) — від 11 499 грн.
- Acer Chromebook 314 CB314-1H (NX.KB4EU.002) — від 13 599 грн.
- Acer Chromebook 314 CB314-2H (NX.AWFEU.001) — від 13 599 грн.
- Acer Chromebook 314 CB314-1HT (NX.KB5EU.002) — від 16 299 грн.
- Acer Chromebook 314 CB314-3H (NX.KB4EU.003) — від 16 799 грн.
- Acer Chromebook 314 CB314-4H (NX.KQDEU.003) — від 18 999 грн.
- Acer Chromebook 315 CB315-4H (NX.KB9EU.001) — від 14 599 грн.
- Acer Chromebook 315 CB315-4HT (NX.KBAEU.002) — від 17 899 грн.
- Acer Chromebook Plus 514 CB514-3H (NX.KP4EU.002) — від 22 699 грн.
- Acer Chromebook Plus 514 CB514-3H (NX.KP4EU.001) — від 20 599 грн.
- Acer Chromebook Plus 514 CB515-2HT (NX.KNYEU.002) — від 22 599 грн.
- Acer Chromebook Plus 515 CB515-2HT (NX.KNYEU.003) — від 27 599 грн.
- Acer Chromebook Spin 314 CP314-1HN (NX.AZ3EU.002) — від 20 199 грн.