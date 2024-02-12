В Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грн

Київський офіс ASUS повідомив про старт продажів в Україні Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного та недорогого 14-дюймового ноутбука на платформі Intel Pentium Silver.
Відразу ж варто зауважити, що ASUS Chromebook CX1 — недорогий 14-дюймовий хромбук (насамперед для навчання та роботи з менш вибагливими програмами), тож характеристики та продуктивність відповідні. «Серцем» виступає 6-ватний процесор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потоки, 1,1/3,3 ГГц), який є привітом з 2021 року. Серед переваг новинки — компактні розміри (товщина 18,66 мм), мала вага (1,47 кг) та пристойна автономність (виробник обіцяє до 12 годин від одного заряду).
Також виробник відзначає шарнір, що забезпечує розкриття кришки на 180°, використання матеріалів із вторинної сировини, нову клавіатуру лише з українськими й англійськими символами та відповідність американському воєнному стандарту міцності MIL-STD 810Hздатність витримувати падіння на бетон з висоти до 1,5 м, вплив екстремальних температур, солі, туману, прямих сонячних променів і небезпечних робочих середовищ.
Загалом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (нижче в таблиці) повністю відповідають його позиціюванню та ціні — він вже доступний в офіційному магазині ASUS Україна та інших українських ритейлерів за ціною 15 999 грн.
Повні технічні характеристики
|Модель
|CX1400CKA
|Операційна система
|ChromeOS
|Процесор
|Intel Pentium N6000, 1,1 ГГц
(кеш 4 МБ, до 3,3 ГГц, 4 ядра)
|Відеокарта
|Intel UHD Graphics
|Пам’ять
|8 ГБ, LPDDR4X
|Накопичувач
|До 128 ГБ, eMMC
|Дисплей
|14″ Full HD (1920×1080), матовий, рівня IPS, 250 кд/м2, займає 77% панелі
|Порти
|2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x роз’єм 3,5 мм для навушників/мікрофона
Картридер microSD
|Камера
|HD-камера 720p
|Бездротові інтерфейси
|Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
|Звук
|Вбудований мікрофон
Стереодинаміки потужністю 2 Вт
Google Assistant
|Маса
|1,47 кг
|Розміри
|326,5 x 228,7 x 18,66 мм
|Акумулятор
|50 Вт·год, 3 ел., літій-іонний
|Безпека
|Чип Titan C
|Клавіатура та тачпад
|Повнорозмірна острівна клавіатура з українськими та англійськими літерами, хід клавіш – 1,4 мм
|Додаткове програмне забезпечення
|Консоль Google Admin (купується окремо)
|Блок живлення
|Type-C, 45 Вт; вихід: 15 В пост. струму, 3 А; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний