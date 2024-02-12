В Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грн

Київський офіс ASUS повідомив про старт продажів в Україні Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного та недорогого 14-дюймового ноутбука на платформі Intel Pentium Silver.

Відразу ж варто зауважити, що ASUS Chromebook CX1 — недорогий 14-дюймовий хромбук (насамперед для навчання та роботи з менш вибагливими програмами), тож характеристики та продуктивність відповідні. «Серцем» виступає 6-ватний процесор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потоки, 1,1/3,3 ГГц), який є привітом з 2021 року. Серед переваг новинки — компактні розміри (товщина 18,66 мм), мала вага (1,47 кг) та пристойна автономність (виробник обіцяє до 12 годин від одного заряду).

Також виробник відзначає шарнір, що забезпечує розкриття кришки на 180°, використання матеріалів із вторинної сировини, нову клавіатуру лише з українськими й англійськими символами та відповідність американському воєнному стандарту міцності MIL-STD 810H здатність витримувати падіння на бетон з висоти до 1,5 м, вплив екстремальних температур, солі, туману, прямих сонячних променів і небезпечних робочих середовищ.

Загалом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (нижче в таблиці) повністю відповідають його позиціюванню та ціні — він вже доступний в офіційному магазині ASUS Україна та інших українських ритейлерів за ціною 15 999 грн.

Повні технічні характеристики