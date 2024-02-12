Новини Пристрої 12.02.2024 о 14:23 comment views icon

В Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грн

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Київський офіс ASUS повідомив про старт продажів в Україні Chromebook CX1 (CX1400CKA) — компактного та недорогого 14-дюймового ноутбука на платформі Intel Pentium Silver.

В Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грн

Відразу ж варто зауважити, що ASUS Chromebook CX1 — недорогий 14-дюймовий хромбук (насамперед для навчання та роботи з менш вибагливими програмами), тож характеристики та продуктивність відповідні. «Серцем» виступає 6-ватний процесор Intel Pentium N6000 (4 ядра/4 потоки, 1,1/3,3 ГГц), який є привітом з 2021 року. Серед переваг новинки — компактні розміри (товщина 18,66 мм), мала вага (1,47 кг) та пристойна автономність (виробник обіцяє до 12 годин від одного заряду).

В Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грн

Також виробник відзначає шарнір, що забезпечує розкриття кришки на 180°, використання матеріалів із вторинної сировини, нову клавіатуру лише з українськими й англійськими символами та відповідність американському воєнному стандарту міцності MIL-STD 810HВ Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грнВ Україні стартували продажі 14-дюймового ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою — 15 999 грнздатність витримувати падіння на бетон з висоти до 1,5 м, вплив екстремальних температур, солі, туману, прямих сонячних променів і небезпечних робочих середовищ.

Загалом же характеристики ноутбука ASUS Chromebook CX1 (нижче в таблиці) повністю відповідають його позиціюванню та ціні — він вже доступний в офіційному магазині ASUS Україна та інших українських ритейлерів за ціною 15 999 грн.

Повні технічні характеристики

Модель CX1400CKA
Операційна система ChromeOS
Процесор Intel Pentium N6000, 1,1 ГГц
(кеш 4 МБ, до 3,3 ГГц, 4 ядра)
Відеокарта Intel UHD Graphics
Пам’ять 8 ГБ, LPDDR4X
Накопичувач До 128 ГБ, eMMC
Дисплей 14″ Full HD (1920×1080), матовий, рівня IPS, 250 кд/м2, займає 77% панелі
Порти 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x роз’єм 3,5 мм для навушників/мікрофона
Картридер microSD
Камера HD-камера 720p
Бездротові інтерфейси Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
Звук Вбудований мікрофон
Стереодинаміки потужністю 2 Вт
Google Assistant
Маса 1,47 кг
Розміри 326,5 x 228,7 x 18,66 мм
Акумулятор 50 Вт·год, 3 ел., літій-іонний
Безпека Чип Titan C
Клавіатура та тачпад Повнорозмірна острівна клавіатура з українськими та англійськими літерами, хід клавіш – 1,4 мм
Додаткове програмне забезпечення Консоль Google Admin (купується окремо)
Блок живлення Type-C, 45 Вт; вихід: 15 В пост. струму, 3 А; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний

 

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