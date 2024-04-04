В Україні запустився Defence Builder Accelerator​, акселераційна програма для оборонних стартапів. Її мета – швидка доставка технологічних рішень на фронт.

Про це редакція дізналася з прес-релізу проєкту.

Програма Defence Builder Accelerator розроблена за участі лідерів tech-екосистеми, включаючи Genesis, інвесткрило Sigma Software Labs, та Київську школу економіки (KSE).

Серед менторів програми, представники компаній Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, інженери та військові з бойовим досвідом, які розуміють потреби на полі бою. Імена військових та частини менторів не розголошуються.

Місія акселератора: створити умови для розвитку оборонного сектору країни через навчання нових команд. Акселератор допоможе їм розробляти технології під запит Сил Оборони. Після проходження програми розробники матимуть доступ до інвесторів.

Про програму

Defence Builder Accelerator​ – це 4-місячна практична програма для українських оборонних розробників. Вона націлена на менторську підтримку повного циклу та створення технологічних рішень військового призначення.

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Серед засновників програми військовослужбовець ЗСУ Іван Каунов (CEO) та Катерина Безсудна (COO). Усе почалося з запуску Buntar Aerospace, яка створює БпЛА та софт для планування та ведення дальньої розвідки, де Іван та Катерина є кофаундерами. До команди акселератора також долучився Савелій Серебров на позиції програмного менеджера.

Під кураторством Міноборони, саме зараз Україна пришвидшує розробку технологічних інновацій для поля бою. Defence Builder Accelerator допомагатиме defence tech командам зі сторони військової експертизи, інвестицій, бізнесу та стартап-ком’юніті.

«Основними факторами переваги у війні стають smart-технології. Розвиток defence-ринку створить умови для появи та масштабування локальних оборонних компаній. Поєднання досвіду військових, технологічного бекграунду та бізнес-навичок – те, що побудує нову вертикаль українських оборонних технологій із глобальним фокусом», – каже Іван Каунов, співзасновник та CEO Defence Builder Accelerator.

Що отримують стартапи

Програма націлена на систематичну роботу та самостійне навчання. Як частина інноваційної оборонної інфраструктури, Defence Builder Accelerator допоможе командам перейти від «гаражного» виробництва до технологічних компаній.

Акселератор допоможе командам:

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

створити систему менеджменту команди та постановки цілей;

оформити фінансову та юридичну структуру для залучення інвестицій;

сформувати роадмап з масштабування виробництва та покращення продукту;

отримати доступ до інвесторів та залучити інвестиції;

отримати швидкий доступ до тестувань на полігоні;

отримати фідбек з поля бою, якщо технологія достатнього рівня готовності.

Формат акселерації:

4 місяці навчання;

100 годин онлайн-лекцій від менторів;

12 особистих зустрічей з менторами;

70% практичних та 30% теоретичних кейсів;

інтро на 100+ інвесторів за умови готовності команди.

Критерії відбору стартапів

Навчальну програму пройдуть 15 стартапів в першому наборі. Вони мають створювати технології в таких напрямках:

БПЛА;

наземні роботизовані комплекси;

безпілотні надводні апарати;

засоби РЕБ та РЕР;

програмне забезпечення;

рішення з розмінування;

кібербезпека;

авіоніка;

сенсори.

Подати заявку можуть стартапи, в яких у команді є щонайменше 2 людини, MVP та відгуки від військових про продукт.

Ментори та партнери програми

Представники військової спільноти;

представники українських оборонних проєктів Airlogix, Falcons та Himera;

Михайло Рогальський, співзасновник Monobank та The Credit Thing;

Олександр Соловей, співзасновник Finmap;

Олена Мажуга, партнерка у F1V;

Сергій Богословський, засновник Trible;

Дар’я Янієва, інвест-директорка Sigma Software Labs;

Катерина Безсудна, співзасновниця та COO Buntar Aerospace;

Анна Знамеровська, засновниця та CEO znamy

Частина менторів програми анонімні.

Як взяти участь у програмі

Перший набір на програму йде з 4 до 30 квітня. Для подачі необхідно заповнити форму на сайті.

Порада від команди акселератора: подаватись за будь-яких умов. В будь-якому випадку команда матиме розуміння, що треба покращити на наступний батч.