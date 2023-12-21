Valve оновила бета-версію Steam: можливість приховувати від друзів сороміцькі ігри та покращення кошика

Valve випустила велике оновлення для бета-версії клієнту Steam з низкою помітних нововведень, включно з можливістю приховувати від друзів сороміцькі ігри. Вочевидь ця функція користуватиметься шаленою популярністю серед шанувальників ігор для дорослих, яких у Steam чимало.

Steam вже давно пропонує на вибір кілька рівнів приватності профілю та списку ігор в налаштуваннях. Тепер команда вирішила доповнити їх новою опцією на випадок, коли потрібно приховувати частину колекції від друзів та інших користувачів. Вона отримала нехитру назву — Приватні ігри.

Від учора нова можливість доступна усім користувачам бета-версії Steam — після зміни видимості бажаних ігор вони зникнуть з усіх місць, де їх може побачити хтось інший. Це включає: факт наявності певної гри, проведений час і діяльність у ній, а також внутрішньоігровий статус гравців. Позначити гру приватною можна у кошику, списку ігор (доступному в браузері) та бібліотеці клієнта Steam (сторінка гри → піктограма шестірні → «Управління»).

Кошик крамниці Steam теж отримав нові функції, зокрема його вміст тепер синхронізується на всіх активних пристроях, з яких користувач ввійшов до акаунта Steam. Після додавання товару в кошик можна натиснути кнопку «Продовжити покупки», щоб одразу повернутися до магазину. Також з’явилася опція гуртове дарування, яка дозволяє купувати дарунки одночасно для кількох друзів (і для себе) без потреби оформляти кілька замовлень — все в одному діалоговому вікні.

Щоб встановити бета-версію Steam, необхідно перейти в меню у лівому верхньому кутку програми, вибрати «Налаштування», а потім на вкладці «Інтерфейс» у пункті «Участь у бета-тестуванні клієнта Steam» вибрати канал Steam Beta Update.