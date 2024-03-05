Valve оновила Steam — покращена корзина та можливість приховувати від друзів ігри

Вночі 5 березня Valve випустила оновлення Steam, яке принесло кілька нових можливостей. Його тестували у беті Steam з кінця грудня, а тепер воно стало доступним для всіх у настільному клієнті, мобільному застосунку та на Steam Deck.

За час бета-тестування розробники внесли коригування та покращення на основі отриманих відгуків — зокрема, завантажуваний вміст для приватних застосунків стандартно теж буде приватним. За бажанням це можна змінити у властивостях застосунку на сторінці гри в бібліотеці. Також розробники додали спеціальний індикатор угорі списку друзів, який допоможе не забути про поточний статус приватності під час гри в приватну гру. Нижче наводимо підсумок нових функцій Steam, якщо раптом проґавили анонс у грудні.

Нові функції Steam

Опція гуртове дарування, яка дозволяє купувати ігри одночасно кільком друзям (і для себе) без потреби оформляти кілька замовлень через кошик — все в одному діалоговому вікні.

Один кошик на всі пристрої: вміст кошика тепер синхронізується на всіх пристроях з доступом до облікового запису Steam (зокрема на Deck і в мобільному застосунку).

Приватні застосунки: нова опція приватності профілю на випадок, яка дозволяє приховувати окремі сороміцькі ігри (18+) у бібліотеці від друзів та всіх інших.

Приватні покупки: можливість позначити ігри приватними перед оформленням замовлення, щоб ця подія не показувалася в стрічці друзів.

Всі ці нові функції вже доступні й мають з’явитися відразу після наступного входу до Steam — зокрема в мобільному застосунку й на Steam Deck. Їх вдосконалення триває, тож розробники просять й надалі ділитися своїми думками та пропозиціями щодо покращення процесу оформлення замовлення та загального досвіду користування Steam.

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