Valve підбила підсумки Steam Awards 2022 — Elden Ring як гра року та чотири колишні ексклюзиви PlayStation серед переможців премії

Valve підбила підсумки голосування за найкращі ігри The Steam Awards 2022 й повідомила імена переможців в 11 різних номінаціях, які обиралися спільнотою Steam у голосуванні, що тривало з 22 грудня по 3 січня. Отже, як-то кажуть, отримайте, розпишіться.
Congratulations to ELDEN RING for winning Game of the Year in the 2022 Steam Awards🎉
Full list of winners and categories below: https://t.co/eSgcvJSJUu
— Steam (@Steam) January 3, 2023
У головній номінації «Гра року», де пропонувалося обрати найдостойніший проєкт 2022 року, перемогу здобула — і тут без сюрпризів — Elden Ring від FromSoftware та Bandai Namco. Вона також отримала приз у категорії «Найліпша гра, в якій ви пасете задніх».
Взагалі визнана екшен-RPG від творців Sekiro та Dark Souls вже обійшла навіть The Last of Us Part II за кількістю нагород «Гра року» — таких у неї вже 331, як свідчить дослідження на ResetEra. Не обійшли увагою користувачі Cyberpunk 2077 — реліз 2020 року отримав приз «Сродна праця». Та, мабуть, куди цікавішим є те, що серед переможців Steam Awards 2022 аж чотири колишніх ексклюзиви PlayStation (включно з Marvel’s Spider-Man Miles Morales та God of War (2018)), до яких користувачі ПК нерідко ставляться зневажливо та називають «мильним кінцем».
Нижче наводимо повний список номінантів та лауреатів (виділені жирним) премії The Steam Awards 2022.
«Гра року»
- Dying Light 2: Stay Human
- Elden Ring
- Stray
- God of War (2018)
- Call of Duty: Modern Warfare II
«Гра року з ВР»
- Bonelab
- Hitman 3
- Green Hell VR
- Among Us VR
- Inside the Backrooms
«Сродна праця»
- Dota 2
- Project Zomboid
- No Man’s Sky
- Deep Rock Galactic
- Cyberpunk 2077
«Ліпше з друзями»
- Raft
- Ready or Not
- Monster Hunter Rise
- MultiVersus
- Call of Duty: Modern Warfare II
«Неймовірний візуальний стиль»
- Scorn
- Bendy and the Dark Revival
- Cult of the Lamb
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales
- Kena: Bridge of Spirits
«Найбільш інноваційний ігролад»
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- Teardown
- Stray
- Neon White
- Dome Keeper
«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»
- GTFO
- Victoria 3
- Elden Ring
- Total War: Warhammer 3
- FIFA 23
«Найкращий саундтрек»
- Metal: Hellsinger
- Sonic Frontiers
- Final Fantasy VII Remake: Intergrade
- Persona 5 Royal
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
«Розкішний сюжет»
- A Plague Tale: Requiem
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection
- God of War (2018)
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- The Stanley Parable Ultra Deluxe
«Умощуйтеся зручніше»
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Power Wash Simulator
- Disney Dreamlight Valley
- Dorf Romantik
- Slime Rancher 2
«Найліпша гра для подорожей»
- Yu-Gi-Oh Master Duel
- Vampire Survivors
- Death Stranding: Director’s Cut
- Brotato
- Marvel Snap
Зимовий розпродаж ігор в Steam ще триває та завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом. Переможців премій Steam Awards минулих років можна пригадати у наших старих матеріалах: