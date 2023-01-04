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Valve підбила підсумки Steam Awards 2022 — Elden Ring як гра року та чотири колишні ексклюзиви PlayStation серед переможців премії

Valve підбила підсумки Steam Awards 2022 — Elden Ring як гра року та чотири колишні ексклюзиви PlayStation серед переможців премії

Valve підбила підсумки голосування за найкращі ігри The Steam Awards 2022 й повідомила імена переможців в 11 різних номінаціях, які обиралися спільнотою Steam у голосуванні, що тривало з 22 грудня по 3 січня. Отже, як-то кажуть, отримайте, розпишіться.

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У головній номінації «Гра року», де пропонувалося обрати найдостойніший проєкт 2022 року, перемогу здобула — і тут без сюрпризів — Elden Ring від FromSoftware та Bandai Namco. Вона також отримала приз у категорії «Найліпша гра, в якій ви пасете задніх».

Взагалі визнана екшен-RPG від творців Sekiro та Dark Souls вже обійшла навіть The Last of Us Part II за кількістю нагород «Гра року» — таких у неї вже 331, як свідчить дослідження на ResetEra. Не обійшли увагою користувачі Cyberpunk 2077 — реліз 2020 року отримав приз «Сродна праця». Та, мабуть, куди цікавішим є те, що серед переможців Steam Awards 2022 аж чотири колишніх ексклюзиви PlayStation (включно з Marvel’s Spider-Man Miles Morales та God of War (2018)), до яких користувачі ПК нерідко ставляться зневажливо та називають «мильним кінцем».

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Нижче наводимо повний список номінантів та лауреатів (виділені жирним) премії The Steam Awards 2022.

«Гра року»

  • Dying Light 2: Stay Human
  • Elden Ring
  • Stray
  • God of War (2018)
  • Call of Duty: Modern Warfare II

«Гра року з ВР»

  • Bonelab
  • Hitman 3
  • Green Hell VR
  • Among Us VR
  • Inside the Backrooms

«Сродна праця»

  • Dota 2
  • Project Zomboid
  • No Man’s Sky
  • Deep Rock Galactic
  • Cyberpunk 2077

«Ліпше з друзями»

  • Raft
  • Ready or Not
  • Monster Hunter Rise
  • MultiVersus
  • Call of Duty: Modern Warfare II

«Неймовірний візуальний стиль»

  • Scorn
  • Bendy and the Dark Revival
  • Cult of the Lamb
  • Marvel’s Spider-Man Miles Morales
  • Kena: Bridge of Spirits

«Найбільш інноваційний ігролад»

  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • Teardown
  • Stray
  • Neon White
  • Dome Keeper

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»

  • GTFO
  • Victoria 3
  • Elden Ring
  • Total War: Warhammer 3
  • FIFA 23

«Найкращий саундтрек»

  • Metal: Hellsinger
  • Sonic Frontiers
  • Final Fantasy VII Remake: Intergrade
  • Persona 5 Royal
  • Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

«Розкішний сюжет»

  • A Plague Tale: Requiem
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection
  • God of War (2018)
  • Marvel’s Spider-Man Remastered
  • The Stanley Parable Ultra Deluxe

«Умощуйтеся зручніше»

  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  • Power Wash Simulator
  • Disney Dreamlight Valley
  • Dorf Romantik
  • Slime Rancher 2

«Найліпша гра для подорожей»

  • Yu-Gi-Oh Master Duel
  • Vampire Survivors
  • Death Stranding: Director’s Cut
  • Brotato
  • Marvel Snap

Зимовий розпродаж ігор в Steam ще триває та завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом. Переможців премій Steam Awards минулих років можна пригадати у наших старих матеріалах:


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