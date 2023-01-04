Valve підбила підсумки Steam Awards 2022 — Elden Ring як гра року та чотири колишні ексклюзиви PlayStation серед переможців премії

Valve підбила підсумки голосування за найкращі ігри The Steam Awards 2022 й повідомила імена переможців в 11 різних номінаціях, які обиралися спільнотою Steam у голосуванні, що тривало з 22 грудня по 3 січня. Отже, як-то кажуть, отримайте, розпишіться.

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Congratulations to ELDEN RING for winning Game of the Year in the 2022 Steam Awards🎉 Full list of winners and categories below: https://t.co/eSgcvJSJUu — Steam (@Steam) January 3, 2023

У головній номінації «Гра року», де пропонувалося обрати найдостойніший проєкт 2022 року, перемогу здобула — і тут без сюрпризів — Elden Ring від FromSoftware та Bandai Namco. Вона також отримала приз у категорії «Найліпша гра, в якій ви пасете задніх».

Взагалі визнана екшен-RPG від творців Sekiro та Dark Souls вже обійшла навіть The Last of Us Part II за кількістю нагород «Гра року» — таких у неї вже 331, як свідчить дослідження на ResetEra. Не обійшли увагою користувачі Cyberpunk 2077 — реліз 2020 року отримав приз «Сродна праця». Та, мабуть, куди цікавішим є те, що серед переможців Steam Awards 2022 аж чотири колишніх ексклюзиви PlayStation (включно з Marvel’s Spider-Man Miles Morales та God of War (2018)), до яких користувачі ПК нерідко ставляться зневажливо та називають «мильним кінцем».

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Нижче наводимо повний список номінантів та лауреатів (виділені жирним) премії The Steam Awards 2022.

«Гра року»

Dying Light 2: Stay Human

Elden Ring

Stray

God of War (2018)

Call of Duty: Modern Warfare II

«Гра року з ВР»

Bonelab

Hitman 3

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

«Сродна праця»

Dota 2

Project Zomboid

No Man’s Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

«Ліпше з друзями»

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

MultiVersus

Call of Duty: Modern Warfare II

«Неймовірний візуальний стиль»

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Kena: Bridge of Spirits

«Найбільш інноваційний ігролад»

Mount & Blade 2: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»

GTFO

Victoria 3

Elden Ring

Total War: Warhammer 3

FIFA 23

«Найкращий саундтрек»

Metal: Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

«Розкішний сюжет»

A Plague Tale: Requiem

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

God of War (2018)

Marvel’s Spider-Man Remastered

The Stanley Parable Ultra Deluxe

«Умощуйтеся зручніше»

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Power Wash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorf Romantik

Slime Rancher 2

«Найліпша гра для подорожей»

Yu-Gi-Oh Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding: Director’s Cut

Brotato

Marvel Snap

Зимовий розпродаж ігор в Steam ще триває та завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом. Переможців премій Steam Awards минулих років можна пригадати у наших старих матеріалах: