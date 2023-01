Valve підбила підсумки Steam Awards 2022 — Elden Ring як гра року та чотири колишні ексклюзиви PlayStation серед переможців премії

Valve підбила підсумки голосування за найкращі ігри The Steam Awards 2022 й повідомила імена переможців в 11 різних номінаціях, які обиралися спільнотою Steam у голосуванні, що тривало з 22 грудня по 3 січня. Отже, як-то кажуть, отримайте, розпишіться.

Congratulations to ELDEN RING for winning Game of the Year in the 2022 Steam Awards🎉

Full list of winners and categories below: https://t.co/eSgcvJSJUu

