Объявлены победители Премии Steam 2017 / Steam Awards 2017: PUBG, Witcher, Warframe, CS:GO, Cuphead и др.
Ежедневное голосование за Премию Steam 2017 / Steam Awards 2017, которое длилось последние две недели, наконец подошло к концу и сервис объявил победителей.
Игра-победитель в каждой категории вынесена на первое место и выделена жирным:
«Выбор за вами» / “Choices Matter” Award
“Игры строятся вокруг ваших действий, и эта премия — для той, где они разнообразны. Может, в ней есть 31 способ проникнуть в логово злодея? Или десятки возможных партнёров, готовых отправиться с вами в счастливое завтра? А вдруг вас не покидают размышления о том, куда бы посадить репку на этот раз? Все три примера связаны одним принципом — выбор всегда за вами.”
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Divinity: Original Sin 2
- Life is Strange: Before the Storm
- The Walking Dead: A New Frontier
- Dishonored 2
«Мамины спагетти» / “Mom’s Spaghetti” Award
“Есть игры, которые радуют. Есть игры, от которых тепло на душе. А есть игры, которые вызывают рефлексы. Вспотевшие ладоши. Слабость в ногах. Маленькие неожиданности от испуга. Друзья напоминают, что надо дышать. В общем, всё то, что бывает от маминых спагетти.”
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- Outlast 2
- RESIDENT EVIL 7
- The Evil Within 2
- Alien: Isolation
«Любимое дитя» / “Labor of Love” Award
“Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось то время, когда разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя. В игру по сей день добавляется что-то новенькое.”
- Warframe
- Team Fortress 2
- Titan Quest Anniversary Edition
- Path of Exile
- Crusader Kings II
«Невероятно, но факт» / “Suspension of Disbelief” Award
“Давайте начистоту: в играх встречаются довольно нелепые элементы… Такими бывают двигающие сюжет события, способы преодоления трудностей, а то и вовсе сам главный герой. Эта премия предназначена для игры, построенной вокруг элемента, описание которого вне контекста выглядит абсолютно дико. Однако в игре он не вызывает ни одного вопроса — настолько хорошо этот элемент вписался.”
- Rocket League
- Saints Row IV
- Goat Simulator
- South Park the Fractured But Whole
- Wolfenstein II: The New Colossus
«Мир и так жесток, давайте жить дружно» / “The World Is Grim Enough Let’s Just All Get Along” Award
“Игры нас радуют и развлекают, даруя столь нужную передышку от жизненных печалей и невзгод… И будем с вами откровенны: для многих ушедший год оказался очень тяжёлым. Поэтому КОКИ решил наградить игру, где нет места жестокости и распрям.”
- Stardew Valley
- Cities: Skylines
- Slime Rancher
- ABZU
- To the Moon
«Люблю тебя любой» / “No Apologies” Award
“Эта награда для игры, которую вы любите безоговорочно. Есть ли в ней изъяны? Возможно. Другие не понимают, что в ней такого? Безусловно. Однако не стоит стесняться. В ней нет ничего постыдного. Одно сплошное удовольствие.”
- The Witcher: Enhanced Edition (The Witcher 1)
- Rust
- Mount & Blade: Warband
- HuniePop
- Gothic II: Gold Edition
«Словами не описать» / “Defies Description” Award
“Эта игра… Ну, она очень похожа на… Представьте себе смесь из… этих… В общем, невозможно описать! Просто поиграйте в неё, и всё тут.”
- Garry’s Mod
- The Stanley Parable
- Pony Island
- Antichamber
- Doki Doki Literature Club
“Пощады не знавши, спустите псов войны” / “Cry Havoc And Let Slip The Dogs of War” Award
“Шекспир как с языка снял. Главное в игре — не грандиозные взрывы… а нечто поинтереснее. Возможности. Возможность быть всеразрушающей силой природы. Или чем-нибудь другим. Не важно. Главное, что вы несёте за собой хаос и никто вам не указ.”
- Just Cause 3
- Total War: Warhammer II
- Broforce
- Red Faction: Guerilla Steam Edition
- Middle-earth: Shadow of War
«Вижу даже во сне» / “Haunts My Dreams” Award
“Название этой премии немного неточное, потому что эта игра вам не только снится. Мысли о ней заполняют каждое мгновение вашей сознательной жизни. И эта игра вовсе не требует вашего времени… Вы отдаёте его сами.”
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dota 2
- Dark Souls III
- Factorio
- Sid Meier’s Civilization VI
«Душа Витрувия» / “Soul of Vitruvius” Award
“Леонардо создал витрувианского человека как идеал телосложения. Вдохновившись его идеями, КОКИ назначил премию для игры с персонажем самых изысканных форм… будь то человек, пришелец, антропоморфный кот или даже сельскохозяйственный продукт.”
- Rise of the Tomb Raider
- NieR: Automata
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- I am Bread
- Bayonetta
«Нифигасебе! (версия 2.0)» / “Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0” Award
“В прошлом году КОКИ описал эту премию не совсем понятно. Давайте попробуем ещё раз. Эта премия достойна игры, которую можно смело назвать «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» игровой индустрии.”
- The Evil Within 2
- Hotline Miami
- Luna
- Antichamber
- CPU Invaders
«Лучший саундтрек» / “Best Soundtrack” Award
“Мало что дополняет игру так, как музыка. Правильно подобранная композиция может задать тон всему процессу: от простого исследования игрового мира до грандиозных битв с боссами. Эта награда предназначена для саундтрека, который передаёт суть игры настолько точно, что игрокам ничего не остаётся, как погрузиться в неё с головой.”
- Cuphead
- Nier: Automata
- Crypt of the Necrodancer
- Undertale
- Transistor
“Лучше любых ожиданий” / “Even Better Than I Expected” Award
“Знакомая ситуация? Вы безумно заинтересованы игрой, делаете её предзаказ и нервно ждёте, когда закончится загрузка. И вот он, долгожданный запуск. Какие ощущения? Если ваш ответ близок к «Возликуемте, братие, ибо даже я, машинист поезда хайпожоров, потрясён тем, насколько она хороша», тогда у вас есть хороший номинант на эту премию.”
- Cuphead
- Assassin’s Creed Origins
- Call of Duty: WWII
- Hollow Knight
- Sonic Mania
Отметим, что каждая из категорий была открыта для голосования ровно 24 часа, после чего начиналось голосование в следующей категории, так что тем, кто хотел отдать свои голоса за каждую из них, приходилось заходить в Steam каждый день.
Напомним, что вчера сервис Steam назвал “Лучшие игры за 2017 год” в категориях самые продаваемые, новинки, VR-игры, проекты в раннем доступе и лидеры по количеству игроков.
Источник: Steam