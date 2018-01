Объявлены победители Премии Steam 2017 / Steam Awards 2017: PUBG, Witcher, Warframe, CS:GO, Cuphead и др.

Ежедневное голосование за Премию Steam 2017 / Steam Awards 2017, которое длилось последние две недели, наконец подошло к концу и сервис объявил победителей.

Игра-победитель в каждой категории вынесена на первое место и выделена жирным:

«Выбор за вами» / “Choices Matter” Award

“Игры строятся вокруг ваших действий, и эта премия — для той, где они разнообразны. Может, в ней есть 31 способ проникнуть в логово злодея? Или десятки возможных партнёров, готовых отправиться с вами в счастливое завтра? А вдруг вас не покидают размышления о том, куда бы посадить репку на этот раз? Все три примера связаны одним принципом — выбор всегда за вами.”

The Witcher 3: Wild Hunt

Divinity: Original Sin 2

Life is Strange: Before the Storm

The Walking Dead: A New Frontier

Dishonored 2

«Мамины спагетти» / “Mom’s Spaghetti” Award

“Есть игры, которые радуют. Есть игры, от которых тепло на душе. А есть игры, которые вызывают рефлексы. Вспотевшие ладоши. Слабость в ногах. Маленькие неожиданности от испуга. Друзья напоминают, что надо дышать. В общем, всё то, что бывает от маминых спагетти.”

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Outlast 2

RESIDENT EVIL 7

The Evil Within 2

Alien: Isolation

«Любимое дитя» / “Labor of Love” Award

“Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось то время, когда разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя. В игру по сей день добавляется что-то новенькое.”

Warframe

Team Fortress 2

Titan Quest Anniversary Edition

Path of Exile

Crusader Kings II

«Невероятно, но факт» / “Suspension of Disbelief” Award

“Давайте начистоту: в играх встречаются довольно нелепые элементы… Такими бывают двигающие сюжет события, способы преодоления трудностей, а то и вовсе сам главный герой. Эта премия предназначена для игры, построенной вокруг элемента, описание которого вне контекста выглядит абсолютно дико. Однако в игре он не вызывает ни одного вопроса — настолько хорошо этот элемент вписался.”

Rocket League

Saints Row IV

Goat Simulator

South Park the Fractured But Whole

Wolfenstein II: The New Colossus

«Мир и так жесток, давайте жить дружно» / “The World Is Grim Enough Let’s Just All Get Along” Award



“Игры нас радуют и развлекают, даруя столь нужную передышку от жизненных печалей и невзгод… И будем с вами откровенны: для многих ушедший год оказался очень тяжёлым. Поэтому КОКИ решил наградить игру, где нет места жестокости и распрям.”

Stardew Valley

Cities: Skylines

Slime Rancher

ABZU

To the Moon

«Люблю тебя любой» / “No Apologies” Award

“Эта награда для игры, которую вы любите безоговорочно. Есть ли в ней изъяны? Возможно. Другие не понимают, что в ней такого? Безусловно. Однако не стоит стесняться. В ней нет ничего постыдного. Одно сплошное удовольствие.”

The Witcher: Enhanced Edition (The Witcher 1)

Rust

Mount & Blade: Warband

HuniePop

Gothic II: Gold Edition

«Словами не описать» / “Defies Description” Award

“Эта игра… Ну, она очень похожа на… Представьте себе смесь из… этих… В общем, невозможно описать! Просто поиграйте в неё, и всё тут.”

Garry’s Mod

The Stanley Parable

Pony Island

Antichamber

Doki Doki Literature Club

“Пощады не знавши, спустите псов войны” / “Cry Havoc And Let Slip The Dogs of War” Award



“Шекспир как с языка снял. Главное в игре — не грандиозные взрывы… а нечто поинтереснее. Возможности. Возможность быть всеразрушающей силой природы. Или чем-нибудь другим. Не важно. Главное, что вы несёте за собой хаос и никто вам не указ.”

Just Cause 3

Total War: Warhammer II

Broforce

Red Faction: Guerilla Steam Edition

Middle-earth: Shadow of War

«Вижу даже во сне» / “Haunts My Dreams” Award

“Название этой премии немного неточное, потому что эта игра вам не только снится. Мысли о ней заполняют каждое мгновение вашей сознательной жизни. И эта игра вовсе не требует вашего времени… Вы отдаёте его сами.”

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Dark Souls III

Factorio

Sid Meier’s Civilization VI

«Душа Витрувия» / “Soul of Vitruvius” Award

“Леонардо создал витрувианского человека как идеал телосложения. Вдохновившись его идеями, КОКИ назначил премию для игры с персонажем самых изысканных форм… будь то человек, пришелец, антропоморфный кот или даже сельскохозяйственный продукт.”

Rise of the Tomb Raider

NieR: Automata

Hellblade: Senua’s Sacrifice

I am Bread

Bayonetta

«Нифигасебе! (версия 2.0)» / “Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0” Award

“В прошлом году КОКИ описал эту премию не совсем понятно. Давайте попробуем ещё раз. Эта премия достойна игры, которую можно смело назвать «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» игровой индустрии.”

The Evil Within 2

Hotline Miami

Luna

Antichamber

CPU Invaders

«Лучший саундтрек» / “Best Soundtrack” Award

“Мало что дополняет игру так, как музыка. Правильно подобранная композиция может задать тон всему процессу: от простого исследования игрового мира до грандиозных битв с боссами. Эта награда предназначена для саундтрека, который передаёт суть игры настолько точно, что игрокам ничего не остаётся, как погрузиться в неё с головой.”

Cuphead

Nier: Automata

Crypt of the Necrodancer

Undertale

Transistor

“Лучше любых ожиданий” / “Even Better Than I Expected” Award



“Знакомая ситуация? Вы безумно заинтересованы игрой, делаете её предзаказ и нервно ждёте, когда закончится загрузка. И вот он, долгожданный запуск. Какие ощущения? Если ваш ответ близок к «Возликуемте, братие, ибо даже я, машинист поезда хайпожоров, потрясён тем, насколько она хороша», тогда у вас есть хороший номинант на эту премию.”

Cuphead

Assassin’s Creed Origins

Call of Duty: WWII

Hollow Knight

Sonic Mania

Отметим, что каждая из категорий была открыта для голосования ровно 24 часа, после чего начиналось голосование в следующей категории, так что тем, кто хотел отдать свои голоса за каждую из них, приходилось заходить в Steam каждый день.

Напомним, что вчера сервис Steam назвал “Лучшие игры за 2017 год” в категориях самые продаваемые, новинки, VR-игры, проекты в раннем доступе и лидеры по количеству игроков.

Источник: Steam