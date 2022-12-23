В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

22 грудня в онлайн-магазині Steam розпочався традиційний великий зимовий розпродаж ігор — він триватиме рівно два тижні й завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом, так що всім зацікавленим безперечно варто поквапитися, щоб встигнути пройтися власними списками бажань та поповнити свою колекцію найзаповітнішими тайтлами.
Зимовий розпродаж Steam
Зі знижками до 90% на спеціальній сторінці розпродажу є чимало хороших ігор, включаючи нові AAA-тайтли як-от Elden Ring зі знижкою 30% (559 грн) чи Call of Duty: Modern Warfare II за знижкою 15% (1988 грн). Серед інших цікавих пропозицій — God of War зі знижкою 40% (719 грн), Sackboy зі знижкою 33% (1138 грн), Hitman 3 зі знижкою 65% (397 грн), Cyberpunk 2077 зі знижкою 50% (449 грн). Принагідно нагадуємо про корисний інструмент відстеження знижок SteamDB.
Премія The Steam Awards 2022
Під час осіннього розпродажу користувачі Steam обирали найкращі ігри року в 11 різних номінаціях — цьогоріч додали нову номінацію для портативок “Найліпша гра для подорожей”.
Одночасно зі стартом зимового розпродажу відкрилося голосування за переможців The Steam Awards 2022, і кожен може зробити свій вибір. Імена переможців оголосять 3 січня о 20:00 за київським часом. Повний список номінантів наведено нижче.
«Гра року»
- Dying Light 2: Stay Human
- Elden Ring
- Stray
- God of War (2018)
- Call of Duty: Modern Warfare II
«Гра року з ВР»
- Bonelab
- Hitman 3
- Green Hell VR
- Among Us VR
- Inside the Backrooms
«Сродна праця»
- Dota 2
- Project Zomboid
- No Man’s Sky
- Deep Rock Galactic
- Cyberpunk 2077
«Ліпше з друзями»
- Raft
- Ready or Not
- Monster Hunter Rise
- MultiVersus
- Call of Duty: Modern Warfare II
«Неймовірний візуальний стиль»
- Scorn
- Bendy and the Dark Revival
- Cult of the Lamb
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales
- Kena: Bridge of Spirits
«Найбільш інноваційний ігролад»
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- Teardown
- Stray
- Neon White
- Dome Keeper
«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»
- GTFO
- Victoria 3
- Elden Ring
- Total War: Warhammer 3
- FIFA 23
«Найкращий саундтрек»
- Metal: Hellsinger
- Sonic Frontiers
- Final Fantasy VII Remake: Intergrade
- Persona 5 Royal
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
«Розкішний сюжет»
- A Plague Tale: Requiem
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection
- God of War (2018)
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- The Stanley Parable Ultra Deluxe
«Умощуйтеся зручніше»
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Power Wash Simulator
- Disney Dreamlight Valley
- Dorf Romantik
- Slime Rancher 2
«Найліпша гра для подорожей»
- Yu-Gi-Oh Master Duel
- Vampire Survivors
- Death Stranding: Director’s Cut
- Brotato
- Marvel Snap
Також святкові зимові розпродажі ігор наразі проходять в Epic Games Store, PS Store, Microsoft Store та GOG.