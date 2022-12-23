В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

22 грудня в онлайн-магазині Steam розпочався традиційний великий зимовий розпродаж ігор — він триватиме рівно два тижні й завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом, так що всім зацікавленим безперечно варто поквапитися, щоб встигнути пройтися власними списками бажань та поповнити свою колекцію найзаповітнішими тайтлами.

Зимовий розпродаж Steam

Зі знижками до 90% на спеціальній сторінці розпродажу є чимало хороших ігор, включаючи нові AAA-тайтли як-от Elden Ring зі знижкою 30% (559 грн) чи Call of Duty: Modern Warfare II за знижкою 15% (1988 грн). Серед інших цікавих пропозицій — God of War зі знижкою 40% (719 грн), Sackboy зі знижкою 33% (1138 грн), Hitman 3 зі знижкою 65% (397 грн), Cyberpunk 2077 зі знижкою 50% (449 грн). Принагідно нагадуємо про корисний інструмент відстеження знижок SteamDB.

Премія The Steam Awards 2022

Під час осіннього розпродажу користувачі Steam обирали найкращі ігри року в 11 різних номінаціях — цьогоріч додали нову номінацію для портативок “Найліпша гра для подорожей”.

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Одночасно зі стартом зимового розпродажу відкрилося голосування за переможців The Steam Awards 2022, і кожен може зробити свій вибір. Імена переможців оголосять 3 січня о 20:00 за київським часом. Повний список номінантів наведено нижче.

«Гра року»

Dying Light 2: Stay Human

Elden Ring

Stray

God of War (2018)

Call of Duty: Modern Warfare II

«Гра року з ВР»

Bonelab

Hitman 3

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

«Сродна праця»

Dota 2

Project Zomboid

No Man’s Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

«Ліпше з друзями»

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

MultiVersus

Call of Duty: Modern Warfare II

«Неймовірний візуальний стиль»

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Kena: Bridge of Spirits

«Найбільш інноваційний ігролад»

Mount & Blade 2: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»

GTFO

Victoria 3

Elden Ring

Total War: Warhammer 3

FIFA 23

«Найкращий саундтрек»

Metal: Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

«Розкішний сюжет»

A Plague Tale: Requiem

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

God of War (2018)

Marvel’s Spider-Man Remastered

The Stanley Parable Ultra Deluxe

«Умощуйтеся зручніше»

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Power Wash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorf Romantik

Slime Rancher 2

«Найліпша гра для подорожей»

Yu-Gi-Oh Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding: Director’s Cut

Brotato

Marvel Snap

Також святкові зимові розпродажі ігор наразі проходять в Epic Games Store, PS Store, Microsoft Store та GOG.