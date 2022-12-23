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В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

22 грудня в онлайн-магазині Steam розпочався традиційний великий зимовий розпродаж ігор — він триватиме рівно два тижні й завершиться 5 січня о 20:00 за київським часом, так що всім зацікавленим безперечно варто поквапитися, щоб встигнути пройтися власними списками бажань та поповнити свою колекцію найзаповітнішими тайтлами.

Зимовий розпродаж Steam

Зі знижками до 90% на спеціальній сторінці розпродажу є чимало хороших ігор, включаючи нові AAA-тайтли як-от Elden Ring зі знижкою 30% (559 грн) чи Call of Duty: Modern Warfare II за знижкою 15% (1988 грн). Серед інших цікавих пропозицій — God of War зі знижкою 40% (719 грн), Sackboy зі знижкою 33% (1138 грн), Hitman 3 зі знижкою 65% (397 грн), Cyberpunk 2077 зі знижкою 50% (449 грн). Принагідно нагадуємо про корисний інструмент відстеження знижок SteamDB.

Премія The Steam Awards 2022

Під час осіннього розпродажу користувачі Steam обирали найкращі ігри року в 11 різних номінаціях — цьогоріч додали нову номінацію для портативок “Найліпша гра для подорожей”.

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Одночасно зі стартом зимового розпродажу відкрилося голосування за переможців The Steam Awards 2022, і кожен може зробити свій вибір. Імена переможців оголосять 3 січня о 20:00 за київським часом. Повний список номінантів наведено нижче.

«Гра року»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Dying Light 2: Stay Human
  • Elden Ring
  • Stray
  • God of War (2018)
  • Call of Duty: Modern Warfare II

«Гра року з ВР»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Bonelab
  • Hitman 3
  • Green Hell VR
  • Among Us VR
  • Inside the Backrooms

«Сродна праця»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Dota 2
  • Project Zomboid
  • No Man’s Sky
  • Deep Rock Galactic
  • Cyberpunk 2077

«Ліпше з друзями»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Raft
  • Ready or Not
  • Monster Hunter Rise
  • MultiVersus
  • Call of Duty: Modern Warfare II

«Неймовірний візуальний стиль»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Scorn
  • Bendy and the Dark Revival
  • Cult of the Lamb
  • Marvel’s Spider-Man Miles Morales
  • Kena: Bridge of Spirits

«Найбільш інноваційний ігролад»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • Teardown
  • Stray
  • Neon White
  • Dome Keeper

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • GTFO
  • Victoria 3
  • Elden Ring
  • Total War: Warhammer 3
  • FIFA 23

«Найкращий саундтрек»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Metal: Hellsinger
  • Sonic Frontiers
  • Final Fantasy VII Remake: Intergrade
  • Persona 5 Royal
  • Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

«Розкішний сюжет»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • A Plague Tale: Requiem
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection
  • God of War (2018)
  • Marvel’s Spider-Man Remastered
  • The Stanley Parable Ultra Deluxe

«Умощуйтеся зручніше»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  • Power Wash Simulator
  • Disney Dreamlight Valley
  • Dorf Romantik
  • Slime Rancher 2

«Найліпша гра для подорожей»

В Steam почався щорічний зимовий розпродаж та голосування за номінантів на премію Steam Awards 2022

  • Yu-Gi-Oh Master Duel
  • Vampire Survivors
  • Death Stranding: Director’s Cut
  • Brotato
  • Marvel Snap

Також святкові зимові розпродажі ігор наразі проходять в Epic Games Store, PS Store, Microsoft Store та GOG.


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