NVIDIA RTX 4060 — найпопулярніша мобільна відеокарта в Steam, Windows 11 майже наздогнала десяту версію ОС

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У червні десктопна NVIDIA GeForce RTX 3060 продовжує бути найпопулярнішою відеокартою Steam за щомісячним опитуванням, хоча й втратила пів відсотка (5,66%; -0,53%). На другому місці недорога GTX 1650, але й вона втрачає (4,16%; -0,36%). А ось на третьому місці, зі зростанням майже на відсоток (3,58%; +0,74%), — ноутбучна NVIDIA RTX 4060, яка стала найпопулярнішою мобільною відеокартою та найпопулярнішою з RTX 40xx.

Ігрові ноутбуки стають дедалі більш популярними: в українських магазинах, згідно з Hotline, вартість ноутбуків з NVIDIA RTX 4060 починається від 34 тис. грн (еквівалент ~$800). За ці гроші користувач утримує потужний ігровий комп’ютер, з екраном та можливістю автономної роботи. Пристрій недешевий, але привабливий у порівнянні з вартістю збирання відповідного настільного ПК.

Мобільна NVIDIA RTX 4060 оснащена «обрізаним» графічним процесором AD107 з настільної версії відеокарти. Ноутбучна відеокарта має TDP 115 Вт та достатньо потужна для комфортної гри на роздільній здатності 1080p і навіть у 1440p.

Інша цікава тенденція серед користувачів Steam — поступовий перехід на Windows 11. Частка найновішої операційної системи Microsoft зросла на понад пів відсотка (+0,55%) і сягнула 46,63%. У той самий час поки найпопулярніша Windows 10 втратила майже відсоток (-0,93%) і охоплює вже менше половини аудиторії — 49,42%. Якщо тенденція продовжиться, лідерство Windows 11 серед геймерів вже близько.

Серед факторів, які впливають на зменшення відсотка Windows 10, закінчення підтримки «десятки» наступного року та відсутність її підтримки у найновіших процесорах AMD. Останній фактор важливий з погляду ринку компактних мобільних ігрових пристроїв — переважна більшість портативних консолей базується саме на платформі AMD, ці пристрої майже напевно оновляться наступного року.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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