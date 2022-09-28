Valve змінює графік розпродажів на Steam: тепер передбачено 4 великі сезони знижок, включно з весняним

Весняний період замінить розпродажі на Місячний Новий рік (або Китайський Новий рік), які запустили на Steam у 2016 році, щоб відзначити приплив розробників та користувачів з Гонконгу, Тайваню, Китаю та Південної Кореї.

Перша версія весняного розпродажу пройде вже 2023 року – з 16 по 23 березня.

«Додавання весняного розпродажу – популярне прохання серед нашої спільноти розробників та видавців. З ним ми зможемо створити більше простору між нашими чотирма основними сезонними розпродажами та надати розробникам більше можливостей протягом року для розширення та виконання свого календаря знижок», – коментують у Valve.

Що стосується скасування новорічного розпродажу, який зазвичай проводилося наприкінці січня або початку лютого, Valve заявила, що отримала відгуки про те, що розпродаж був занадто близьким до «періоду грудневих святкових розпродажів». З усім тим, Valve очікує, що деякі видавці, як і раніше, будуть робити знижки на свої ігри і в період Китайського Нового року в майбутньому.

Таким чином у Steam з’явиться по одному великому розпродажу на кожен сезон року. Valve також поділилася датами майбутніх осінніх та зимових розпродажів: перший проходитиме з 22 по 29 листопада, а другий — з 22 грудня по 5 січня.

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Раніше в Steam з’явилися графіки, що показують як найпопулярніші ігри, так і ті, що найбільш продаються в будь-який момент часу. Списки ігор, що найбільше продаються, ранжуються на основі загального доходу, включаючи DLC і внутрішньоігрові покупки, для надання більш повної картини того, в які ігри гравці заходять і де продовжують грати. Також Valve додала такі показники, як кількість тижнів у чарті та тижнева зміна рейтингу для більш детального уявлення про тренди.

Джерело: The Verge