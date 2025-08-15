Basically Homeless / YouTube

Еймботи допомагають читерам швидко прицілюватися у незахищених від цього іграх, як Counter-Strike 2. Але цього недостатньо, треба ще якомога швидше зреагувати.

Ютубер Basically Homeless налаштував гру для виявлення ворогів на екрані та надсилання сигналів на Raspberry Pi. Мініатюрний комп’ютер керував електричними імпульсами, яки стимулювали м’язи руки.

Експериментатор визначив оптимальні точки для стимуляції м’язів бічних рухів та пальця на спусковому гачку. Таким чином йому вдалося скоротити час реакції вдвічі — з близько 200 мс до приблизно 100 мс. Результатом цього стало значне покращення продуктивності у рейтингових матчах. Basically Homeless зазначає, що підключення ПК до Raspberry Pi через Ethernet замість Wi-Fi теоретично може скоротити час реакції приблизно до 40 мс.

Хоча Basically Homeless перепрофілював код традиційних еймботів для виявлення ворогів, він не вважає свій метод, який назвав «Нейром’язова допомога прицілювання», шахрайством, оскільки технічно він працює через його тіло. Чи погодиться з цим Valve, поки невідомо — це здається досить сумнівним.

Існують й інші методи фізичного читерства поза межами комп’ютера. Ютубер, Камал Картер, показав високі результати на стрільбищі Valorant за допомогою автоматичного клікера мишею. Він під’єднав свій пристрій до програми зчитування з екрана, навчив її розпізнавати ботів Valorant та запрограмував на імітацію професійних технік прицілювання. Він досяг майже ідеальних результатів, хоча ефективність пристрою в живому матчі залишилася неперевіреною.

В умовах постійної боротьби творців онлайн-ігор з чітерами, фізичні пристрої, які працюють окремо, можуть стати відповіддю, з якою справді складно впоратися. На жаль, у світі поза ПК не можна перетворити читерів на жаб, як в Deadlock.

