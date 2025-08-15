banner
Новини Технології 15.08.2025 comment views icon

Читер б'є себе струмом, щоб краще реагувати в Counter-Strike 2 — це скорочує час реакції у два рази

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Читер б'є себе струмом, щоб краще реагувати в Counter-Strike 2 — це скорочує час реакції у два рази
Basically Homeless / YouTube

Еймботи допомагають читерам швидко прицілюватися у незахищених від цього іграх, як Counter-Strike 2. Але цього недостатньо, треба ще якомога швидше зреагувати.

Ютубер Basically Homeless налаштував гру для виявлення ворогів на екрані та надсилання сигналів на Raspberry Pi. Мініатюрний комп’ютер керував електричними імпульсами, яки стимулювали м’язи руки.

Експериментатор визначив оптимальні точки для стимуляції м’язів бічних рухів та пальця на спусковому гачку. Таким чином йому вдалося скоротити час реакції вдвічі — з близько 200 мс до приблизно 100 мс. Результатом цього стало значне покращення продуктивності у рейтингових матчах. Basically Homeless зазначає, що підключення ПК до Raspberry Pi через Ethernet замість Wi-Fi теоретично може скоротити час реакції приблизно до 40 мс.

Хоча Basically Homeless перепрофілював код традиційних еймботів для виявлення ворогів, він не вважає свій метод, який назвав «Нейром’язова допомога прицілювання», шахрайством, оскільки технічно він працює через його тіло. Чи погодиться з цим Valve, поки невідомо — це здається досить сумнівним.

Існують й інші методи фізичного читерства поза межами комп’ютера. Ютубер, Камал Картер, показав високі результати на стрільбищі Valorant за допомогою автоматичного клікера мишею. Він під’єднав свій пристрій до програми зчитування з екрана, навчив її розпізнавати ботів Valorant та запрограмував на імітацію професійних технік прицілювання. Він досяг майже ідеальних результатів, хоча ефективність пристрою в живому матчі залишилася неперевіреною.

В умовах постійної боротьби творців онлайн-ігор з чітерами, фізичні пристрої, які працюють окремо, можуть стати відповіддю, з якою справді складно впоратися. На жаль, у світі поза ПК не можна перетворити читерів на жаб, як в Deadlock.

Джерело: TechSpot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»
Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
Фани проти Залізяки! Творці Borderlands 4 додали функцію, яку гравці просили понад 10 років
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків
Бос Baldur's Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Для 007 First Light про молодого Бонда планують динамічні місії — на кшталт «невловимих цілей» Hitman
У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
Death Stranding 2 «плавить» PS5 — і в цьому винен не геймплей
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Актор Red Dead Redemption анонсував «захопливі» новини щодо серії найближчим часом
Новий власник Nexus Mods відповів на запитання: «Жодної агресивної монетизації»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати