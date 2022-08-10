Великобританія використовуватиме розумні годинники і розпізнавання облич для контролю мігрантів із судимістю — The Guardian

За даними The Guardian, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції Великобританії мають намір використовувати розумні годинники із функцією розпізнавання облич для мігрантів із судимістю. Таке сканування осіб планується проводити до 5 разів на день. Ці нововведення мають набути чинності восени, а на їх реалізацію планується виділити £6 млн (близько $7,25 млн), хоча невідомо, скільки годинників буде випущено і скільки коштуватиме кожен пристрій.

Британська технологічна компанія Buddi Limited створить нестандартні пристрої для спостереження за конкретними групами в рамках програми Home Office Satellite Tracking Service. На сайті компанії сказано, що вона займається створенням пристроїв, що носяться на зап’ясті, і пристроїв з кліпсами, які дозволяють вразливим людям попереджати інших у разі надзвичайної ситуації. Пристрої також мають функцію виявлення падіння та місцеперебування, які відстежують поведінку власників.

План Міністерства внутрішніх справ передбачає «щоденний моніторинг осіб, які підлягають імміграційному контролю». При цьому буде потрібно постійне носіння браслета на щиколотці або розумного годинника. Система вимагатиме від користувача фотографувати себе на камеру розумного годинника до п’яти разів на день. Зображення звірятимуться з біометричними зображеннями особи, що зберігаються в системах Міністерства внутрішніх справ. При цьому будь-які невдалі перевірки вимагатимуть ручної перевірки.

Схема дозволить Міністерству внутрішніх справ відстежувати будь-кого у режимі 24/7. Дані про місцеперебування записуватимуться, а імена, дати народження, громадянство та фотографії зберігатимуться протягом 6 років. Також очікується, що носіям такого годинника належить підкорятися правилам комендантської години та заборонених зон.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Зазначається, що годинник буде надано правопорушникам-іноземцям, засудженим за кримінальний злочин, а не конкретним групам, таким як прохачі притулку.

Джерело: techspot