Великий брат: TikTok після "викупу” США почав збирати більше даних з користувачів, включно з точним місцезнаходженням

TikTok / Depositphotos

Після переходу під контроль американської компанії TikTok почав збирати більше даних про користувачів. Тепер соцмережа відстежує точне місце перебування, взаємодію з ШІ та інформацію для реклами навіть поза самим застосунком.

Уважні користувачі помітили зміни після появи нового вікна з оновленими умовами та політикою конфіденційності. Застосунок просто не запускався без згоди, а деякі вирішили прочитати, що змінилося. Це оновлення напряму пов’язане з переходом соцмережі під нову структуру власності — TikTok USDS Joint Venture LLC, де контрольний пакет належить американським інвесторам, серед яких є Oracle. Відтепер у документах прямо сказано, що сервіс збирає більше інформації про користувачів.

Одним з головних нововведень стало точне відстеження місця перебування. Якщо раніше TikTok у США збирав лише приблизні дані за IP-адресою чи SIM-карткою, то тепер застосунок може отримувати точні GPS-координати, якщо користувач дає доступ до геолокації. Також зберігаються місця, які людина додає до своїх відео, наприклад, кафе чи парки тощо. У старій версії політики таких формулювань не було.

Ще одна важлива зміна стосується штучного інтелекту. TikTok вперше прямо прописав, що зберігає дані про взаємодію користувачів з ШІ-інструментами. Тобто збирається інформація не лише про самі запити. Йдеться про файли, відповіді, метадані та інформацію про те, як і коли відбувалася ця взаємодія.

Окремо зміни торкнулися реклами. TikTok тепер офіційно визнає, що отримує дані не лише всередині платформи, а й від зовнішніх партнерів, як-от рекламодавців, видавців та аналітичних платформ. Це стосується інформації про: сайти, які відвідує користувач; товари, які він купує; застосунки, які встановлює; а також рекламних кодів, email‑адрес і номерів телефонів.

TikTok після переходу під контроль США почав збирати більше даних і використовує їх не лише для реклами всередині соцмережі, а й поза нею через власну рекламну мережу. Формально це відкрито прописано в політиці, але більшість користувачів бачить лише кнопку “Погодитися” й не читає деталей.

Джерело: Wired