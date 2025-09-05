Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою Росією"

Paramount

Бойовик Кітао Сакурая “Вуличний боєць” отримав нову “домівку” в Paramount, а з нею й пізнішу дату виходу. Утім є й хороші новини: нарешті розкрито повний акторський складі і деталі сюжету.

Згідно з офіційним синопсисом, дія фільму відбувається у 1993 році:

“Вуличні бійці Рю (Ендрю Кодзі) та Кен Мастерс (Ной Сентінео) знову опиняються в бою, коли таємнича Чун-Лі (Калліна Лян) вербує їх для наступного Всесвітнього турніру воїнів: жорстокого зіткнення кулаків, фатуму та люті. Але за цією королівською битвою криється смертельна змова, яка змушує їх протистояти один одному та демонам свого минулого. І якщо вони цього не зроблять, то ГРА ЗАКІНЧЕНА!”.

Повний список акторів:

Ендрю Кодзі — Рю

Ноа Сентінео — Кен

Калліна Лян — Чун-Лі

Коді Родес — Гайл

Орвілл Пек — Вега

50 Cent — Балрог

Джейсон Момоа — Бланка

Від’ют Джаммвал — Дхалсім

Олів’є Ріхтерс — Зангієв

Хірукі Гото — Е. Хонда

Девід Дастмалчян — М. Байсон

Роман Рейнс — Акума

Ендрю Шульц — Ден Хібікі

Ерік Андреас — Дон Соваж

Мел Джарнсон — Кеммі

Рейна Валландінгем — Джулі

Александр Волкановскі — Джо

Поряд з оголошенням акторського складу, офіційний акаунт фільму “Вуличний боєць” поділився в Instagram знімками акторського складу, оформленими в стилі класичного екрану вибору персонажів зі Street Fighter II.

Як бачимо, творців фільму не бентежить присутність російського прапора на постері, який представляє гравця Зангієва, також відомого як Червоний Циклон, створеного як прототип до радянського рестлера Віктора Зангієва. З мінусів: Голлівуд і досі просуває російських персонажів всюди куди можливо, з плюсів — Росія на карті стала дуже маленькою.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Давні фани Street Fighter впізнають багатьох персонажів з гри 1991 року Street Fighter II, включаючи головне тріо Рю, Кена та Чун-Лі, а також Гайла. Слід зазначити, що М. Байсон та Вега — це американські версії, чиї імена змінюються подекуди за межами США та деяких інших територій. Раніше власним, але дещо “тіньовим” першим поглядом на Гайла поділився рестлер Коді Роудс.

Є також кілька досить маловідомих персонажів: Джо з оригінальної гри Street Fighter 1987 року; Джулі, яку є однією з двох підбосів з Street Fighter Alpha, разом зі своєю супутницею Джуні, якої, здається, немає у фільмі. Водночас найневідомішим з усіх є Дон Соваж у виконанні Еріка Андре, фоновий персонаж одного з етапів гри Street Fighter V 2016 року.

“Вуличний боєць” вийде в кінотеатрах 16 жовтня 2026 року.