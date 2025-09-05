Новини Кіно 05.09.2025 comment views icon

Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою Росією"

Катерина Даньшина

Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою Росією"
Бойовик Кітао Сакурая “Вуличний боєць” отримав нову “домівку” в Paramount, а з нею й пізнішу дату виходу. Утім є й хороші новини: нарешті розкрито повний акторський складі і деталі сюжету.

Згідно з офіційним синопсисом, дія фільму відбувається у 1993 році:

“Вуличні бійці Рю (Ендрю Кодзі) та Кен Мастерс (Ной Сентінео) знову опиняються в бою, коли таємнича Чун-Лі (Калліна Лян) вербує їх для наступного Всесвітнього турніру воїнів: жорстокого зіткнення кулаків, фатуму та люті. Але за цією королівською битвою криється смертельна змова, яка змушує їх протистояти один одному та демонам свого минулого. І якщо вони цього не зроблять, то ГРА ЗАКІНЧЕНА!”.

Повний список акторів:

  • Ендрю Кодзі — Рю
  • Ноа Сентінео —  Кен
  • Калліна Лян —  Чун-Лі
  • Коді Родес — Гайл
  • Орвілл Пек — Вега
  • 50 Cent —  Балрог
  • Джейсон Момоа — Бланка
  • Від’ют Джаммвал — Дхалсім
  • Олів’є Ріхтерс — Зангієв
  • Хірукі Гото — Е. Хонда
  • Девід Дастмалчян — М. Байсон
  • Роман Рейнс — Акума
  • Ендрю Шульц —  Ден Хібікі
  • Ерік Андреас —  Дон Соваж
  • Мел Джарнсон —  Кеммі
  • Рейна Валландінгем — Джулі
  • Александр Волкановскі — Джо

Поряд з оголошенням акторського складу, офіційний акаунт фільму “Вуличний боєць” поділився в Instagram знімками акторського складу, оформленими в стилі класичного екрану вибору персонажів зі Street Fighter II.

Нехай розпочнеться турнір! Фільм "Вуличний боєць" представив акторів, деталі сюжету і дату виходуНехай розпочнеться турнір! Фільм "Вуличний боєць" представив акторів, деталі сюжету і дату виходу

Як бачимо, творців фільму не бентежить присутність російського прапора на постері, який представляє гравця Зангієва, також відомого як Червоний Циклон, створеного як прототип до радянського рестлера Віктора Зангієва. З мінусів: Голлівуд і досі просуває російських персонажів всюди куди можливо, з плюсів — Росія на карті стала дуже маленькою.

Давні фани Street Fighter впізнають багатьох персонажів з гри 1991 року Street Fighter II, включаючи головне тріо Рю, Кена та Чун-Лі, а також Гайла. Слід зазначити, що М. Байсон та Вега — це американські версії, чиї імена змінюються подекуди за межами США та деяких інших територій. Раніше власним, але дещо “тіньовим” першим поглядом на Гайла поділився рестлер Коді Роудс.

Є також кілька досить маловідомих персонажів: Джо з оригінальної гри Street Fighter 1987 року; Джулі, яку є однією з двох підбосів з Street Fighter Alpha, разом зі своєю супутницею Джуні, якої, здається, немає у фільмі. Водночас найневідомішим з усіх є Дон Соваж у виконанні Еріка Андре, фоновий персонаж одного з етапів гри Street Fighter V 2016 року.

“Вуличний боєць” вийде в кінотеатрах 16 жовтня 2026 року.

