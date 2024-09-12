«Веном: Останній танець» — Sony випустила фінальний трейлер завершальної частини трилогії із Томом Гарді

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У «Веном: Останній танець» буде багато різних симбіотів.

Sony представила фінальний трейлер фільму «Веном: Останній танець», який завершить трилогію про симбіота та його носія Едді Брока.

Згідно з офіційним синопсисом фільму, головні герої опиняться в ситуації, де їм доведеться ризикнути своїм зв’язком заради порятунку планети. Едді та Веном перебуватимуть у постійних переслідуваннях, намагаючись втекти від небезпек обох своїх світів. Коли пастка навколо них почне стискатися, дует буде змушений ухвалити доленосне рішення.

У фільмі знялися Том Гарді, Чіветел Еджіофор, Джуно Темпл та Ріс Іванс. Режисеркою стрічки виступила Келлі Марсел, яка раніше працювала над сценаріями попередніх частин. Сценарій «Останнього танцю» Марсел написала у співавторстві з Томом Гарді.

В Україні прем’єра фільму «Веном: Останній танець» відбудеться 24 жовтня 2024 року.

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