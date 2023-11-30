Відео: ютюбер створив «PS5 Slim», не вдовольнившись зменшенням розмірів на 30% у новій ревізії PlayStation 5

Автор YouTube-каналу Not From Concentrate зумів помістити компоненти ігрової консолі PlayStation 5 в суттєво менший корпус. Він не вдовольнився результатом роботи Sony, яка зменшила корпус нової ревізії своєї консолі на 30% та пішов далі, назвавши свій виріб Tiny PS5.

Нехай стилістика продукту Sony і не витримана, у цього витвору інженерного мистецтва також є привід для дисків, який можна від’єднувати. Щоправда, не в одному корпусі, а як окремий елемент.

Корпус було надруковано на 3D-принтері під розмір материнської плати PS5 першої ревізії (більшої за розміром). А деякі частини були виточені з металу. Внутрішній об’єм «PS5 Slim» — 3,3 літра, це понад як на 60% менше, ніж в оригінальної версії (10,5 літрів). Для цього довелося переглянути систему охолодження й замінити величезний вентилятор на компактніший. Згідно з заявами автора, температурний режим гіршим не став.

В кадрі для порівняння стоїть лише стара ревізія PlayStation 5. Проте навіть так — різниця в розмірах колосальна, як і потенціал для випуску моделі під назвою PlayStation 5 Slim у майбутньому. Якщо на це буде воля Sony.