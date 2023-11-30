Новини Ігри 30.11.2023 о 12:39 comment views icon

Відео: ютюбер створив «PS5 Slim», не вдовольнившись зменшенням розмірів на 30% у новій ревізії PlayStation 5

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Відео: ютюбер створив «PS5 Slim», не вдовольнившись зменшенням розмірів на 30% у новій ревізії PlayStation 5

Автор YouTube-каналу Not From Concentrate зумів помістити компоненти ігрової консолі PlayStation 5 в суттєво менший корпус. Він не вдовольнився результатом роботи Sony, яка зменшила корпус нової ревізії своєї консолі на 30% та пішов далі, назвавши свій виріб Tiny PS5.

Як пострункішала PS5 — наочне порівняння розмірів нової та старої консолей Sony

Нехай стилістика продукту Sony і не витримана, у цього витвору інженерного мистецтва також є привід для дисків, який можна від’єднувати. Щоправда, не в одному корпусі, а як окремий елемент.

Корпус було надруковано на 3D-принтері під розмір материнської плати PS5 першої ревізії (більшої за розміром). А деякі частини були виточені з металу. Внутрішній об’єм «PS5 Slim» — 3,3 літра, це понад як на 60% менше, ніж в оригінальної версії (10,5 літрів). Для цього довелося переглянути систему охолодження й замінити величезний вентилятор на компактніший. Згідно з заявами автора, температурний режим гіршим не став.

Вакансії

Delivery Manager (11/2023) PLANEKS

Team lead CSR ENG (Dedicated Team) #17 WOW 24-7.io

Junior Angular Developer Hygge Software

В кадрі для порівняння стоїть лише стара ревізія PlayStation 5. Проте навіть так — різниця в розмірах колосальна, як і потенціал для випуску моделі під назвою PlayStation 5 Slim у майбутньому. Якщо на це буде воля Sony.

Компактна PS5 зсередини — блогери розібрали нову консоль Sony. Особливості конструкції

Курс Англійської.
Обери викладача за своїми вимогами серед 1100+ фахівців в Englishdom.
Ознайомитись з курсом

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати