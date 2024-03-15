Вийшов Intel Core i9-14900KS – перший у світі настільний процесор з частотою 6,2 ГГц (і ціною $700)

Intel встановила новий рекорд частоти для серійного настільного процесора. Компанія представила процесор Core i9-14900KS, який може досягати штатної частоти до 6,2 ГГц без розгону, що робить його найшвидшим (з огляду на частоту) CPU для настільних ПК, доступним споживачам. Тим самим Intel побила свій минулорічний рекорд частоти настільного процесора, який становив 6,0 ГГц.

Процесор Intel Core i9-14900KS ─ це представник сімейства 14 покоління (Raptor Lake). Він має 24 обчислювальних ядер (8 продуктивних та 16 ефективних) та підтримує 32 потоків інструкцій. Чип оснащено 36 МБ кеш-пам’яті Intel Smart Cache та підтримує 20 ліній PCIe (16 ліній PCIe 5.0 і чотири лінії PCIe 4.0). В Turbo-режимі процесор здатний досягати частоти 6,2 ГГц завдяки підтримці Intel Thermal Velocity Boost. Через високу штатну частоту показник PBP збільшився зі 125 Вт (у Core i9-14900K з частотою 6,0 ГГц) до 150 Вт.

Новий процесор Core i9-14900KS сумісний з материнськими платами на базі чипсетів Z790 і Z690. Для його використання Intel радить оновити BIOS. Для цього чипа заявлена підтримка до 192 ГБ пам’яті DDR5 5600 MT/с або DDR4 3200 MT/с.

Процесор Intel Core i9-14900KS вже надійшов у продаж за рекомендованою ціною $699. Невдовзі він також з’явиться в готових системах від OEM-партнерів Intel.

Джерело: Intel

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