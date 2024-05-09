Intel: виробники материнських плат зробили все неправильно — перша офіційна публічна заява щодо проблем з процесорами

Intel опублікувала офіційну заяву про проблему зі стабільною роботою процесорів, яка спостерігалася останнім часом. Тепер інформація призначена для користувачів відповідних процесорів та материнських плат, а не лише для виробників. Якщо коротко — попри спроби впровадити рекомендований профіль для процесорів Intel Core 13 і 14 покоління з розблокованим розгоном, виробники роблять це некоректно.

«Кілька виробників материнських плат випустили профілі BIOS під назвою «Intel Baseline Profile». Однак ці профілі BIOS не збігаються з рекомендаціями «Intel Default Settings», якими Intel нещодавно поділася зі своїми партнерами у зв’язку із проблемами з нестабільністю, про які повідомлялося для процесорів K 13-го та 14-го поколінь. Схоже, що налаштування BIOS «Intel Baseline Profile» ґрунтуються на вказівках щодо живлення, раніше наданих Intel виробникам, які описують різні варіанти живлення для процесорів K 13-го та 14-го поколінь на основі можливостей материнської плати. Intel не рекомендує виробникам материнських плат використовувати «базові» параметри подачі живлення на платах, які мають вищі значення. Рекомендовані компанією Intel «Intel Default Settings» — це комбінація функцій теплопостачання та живлення, а також вибір можливих профілів живлення на основі можливостей материнської плати. Корпорація Intel рекомендує замовникам застосовувати найвищий профіль подачі електроенергії, сумісний з кожною окремою системною платою, як зазначено в таблиці нижче».

Судячи з рекомендованих значень, пріоритетом Intel є зменшення сили струму, що проходить через процесор, яка не може перевищувати 400 А, навіть якщо використовується профіль Extreme. Раніше постачальники материнських плат Z790 і Z690 пропонували профіль необмеженої потужності, який, по суті, є «необмеженою» потужністю та струмом.

Ще одна змінна, яку Intel рекомендує, полягає в тому, що лінія навантаження змінного струму (AC Load Line) повинна відповідати цільовому розрахунку процесора з максимальним значенням 1,1 мОм, а лінія навантаження постійного струму (DC Load Line) має дорівнювати AC Load Line — не вище або нижче цієї рекомендації для максимальної стабільності. Intel також рекомендує активувати CEP, eTVB, C-states, TVB і оптимізацію напруги TVB у профілі Extreme.

Отже, можна сказати, що наразі справді коректного розв’язання проблеми, яким би власники процесорів Intel могли б скористатися як єдиним «магічним налаштуванням» для скидання до характеристик за замовчанням — не існує. Найбільш просунуті користувачі могли б встановити параметри вручну, але це не можна вважати придатним варіантом для масової продукції, якою є чипи Intel.

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Також компанія фактично визнала, що виробники не мали конкретних вказівок Intel до останнього часу і мали покладатися на раніше надані характеристики, які не підходять у цьому випадку. Коректні дані компанія надала вже після виявлення проблеми у непублічних повідомленнях для розробників Тож провина частково лежить й на самій Intel.

Придбання процесорів з розблокованим розгоном, як і завжди, потребує від користувача відповідної кваліфікації. Наявність суфікса K або KS припускає тонке налаштування BIOS для досягнення найкращих результатів у стабільності та продуктивності, тож стане у пригоді не кожному.

Джерело: AnandTech

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