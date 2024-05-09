Новий серіал «Офіс»: Peacock підтвердив розробку спінофу — на заміну команді Dunder Mifflin прийдуть репортери газети

Команда документалістів, що увіковічнила на екрані Майкла Скотта та його колег з офісу паперової компанії у Скрентоні, прямує на Середній Захід до редакції маленької газети, яка щосили намагається вижити за допомогою репортерів-добровольців.

Новий акторський склад очолять Доналл Глісон («Ex Machina», «Зоряні війни») і Сабріна Імпаччіаторе («Білий лотос», «7 жінок і вбивство»), однак деталі щодо їхніх персонажів поки не розголошують.

Грег Деніелс, який розробив американську версію «Офісу», створює новий серіал разом з Майклом Команом. Обидва виступають виконавчими продюсерами разом із Рікі Джервейсом і Стівеном Мерчантом, які створили оригінальну британську версію, а також Говардом Кляйном, Беном Сільверманом і Баніджаєм Америкасом.

Виробництвого спінофу серіалу «Офіс» стартує у липні.

«Минуло більше 10 років відтоді, як останній епізод «Офісу» вийшов в ефір, але серіал продовжує набирати популярності та формувати нові покоління шанувальників на Peacock», — каже Ліза Кац, президент відділу сценарного контенту NBCU Entertainment. «У партнерстві з Universal Television і під керівництвом команди Грега Деніелса та Майкла Комана, цей новий серіал, дія якого відбувається у всесвіті Дандер Міффлін, представляє новий склад персонажів у свіжому місці, що дозріло для комедійного оповідання: щоденна газета».

Дія американського «Офісу» відбувалась у Скрентоні, штат Пенсільванія, і слідувала за співробітниками компанії Дандлер Міфлін, що зосереджена на продажі паперу. У ньому знімалися Стів Карелл, Рейн Вілсон, Джон Кразінські, Дженна Фішер, Ед Гелмс, Мінді Калінг і Бі Джей Новак та інші. Шоу зберігало свою популярність ще довго після виходу з ефіру та відродилось після трансляції на стримінгах.

До 2023 року «‎Офіс» можна було переглянути на Netflix, а нині усі сезони доступні на Amazon Prime Video та Peacock — зокрема й розширені версії відомих епізодів (деякі раніше небачені сцени, як-от з серії про «‎Паркур» можна переглянути на YouTube).

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Джерело: Variety, The Hollywood Reporter