Суперкомпактна MSI RTX 5060 INSPIRE ITX має один кулер та вміщується на долоні

Відеокарта MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX / MSI

За останні роки ми звикли, що ігрові відеокарти підросли, й тепер займають 2-3 слоти та мають чималу довжину. Для них треба великі корпуси. А ті користувачі, які віддають перевагу робочим або ігровим системам у форматі Mini-ITX, часто залишаються поза грою й обмежені вибором інтегрованої графіки. І тут на сцену виходить MSI з ігровою відеокартою, що вміщується на долоні. Це просто знахідка для тих, хто боретеся за кожен міліметр простору в корпусі.

Нова MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX – це надзвичайно компактна відеокарта довжиною всього 145 мм. Ця модель орієнтована на Mini-ITX — найменший стандарт материнських плат. Але, цікаво, навіть на його фоні INSPIRE ITX виглядає карликом: її довжина майже збігається з розміром роз’єму PCIe. Більше нікуди стискатися — хіба що ховати її за монітор. Для порівняння, довжина більшості ITX карт становить близько 170 мм.

Хоч RTX 5060 і не використовує повний набір із 16 ліній PCIe, все одно на платі необхідно розмістити всі компоненти: GPU, модулі пам’яті (8 ГБ), елементи живлення та порти для підключення дисплеїв. Монітори можна підключати за допомогою трьох роз’ємів DisplayPort 2.1b та одного HDMI 2.1b.

Відеокарта отримала радіатор з мідною серцевиною у вигляді соняшника, схожий на той, що MSI вже показувала у моделі Cyclone. Кулер займає два слоти розширення. Підключається пристрій через звичайний 8-контактний конектор живлення, її TDP становить 145 Вт. З усім тим інженери навіть знайшли запас міцності оверклокінга. MSI забезпечує підвищення частоти до 2512 МГц (через MSI Center) — лише на 20 МГц нижче за більш громіздку INSPIRE 2X. Ну, а якщо хочете більше, тоді доведеться йти на компроміс із розмірами.

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Поки що MSI не озвучила, скільки коштуватиме це компактне диво. INSPIRE ITX — наразі єдина офіційна ITX-модель RTX 5060 у лінійці компанії, хоча деякі моделі Cyclone теж досить малі за розмірами. А якщо потрібно однослотове рішення, варто звернути увагу на нові відеокарти GeForce RTX 5090 Frostbite Pro та RTX 5080 Frostbite Pro.

Джерело: videocardz