Вихід гри Hogwarts Legacy (приквел пригод Гаррі Поттера) знову відкладається – тепер до лютого 2023 року

Як повідомляє офіційний Twitter-аккаунт гри Hogwarts Legacy, вихід проєкту відкладається вже вдруге. Нагадаємо, Hogwarts Legacy була однією з найочікуваніших ігор 2021 року. Але в січні 2021 року її реліз перенесли на 2022 рік, а тепер як нову дату виходу називають 10 лютого 2023 року.

Минулого року розробник Portkey Games заявив, що затримка була пов’язана з тим, щоб гра отримала «час, який їй потрібний». Нинішня заява майже не відрізняється від попередньої, оскільки розробники вкотре кажуть, що грі потрібно більше часу для підготовки.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022

Нагадаємо, Hogwarts Legacy – це рольова гра з відкритим світом. Її події розгортаються у всесвіті Гаррі Поттера. Проте дії відбуваються у 1800-х роках, задовго до подій фільмів та романів. Вона розповість про студентів Гоґвортсу, які вивчають магію. Гравець зможе обрати свій факультет у Гоґвортсі та відвідувати заняття у школі чарівництва та магії, а також досліджувати відкритий світ.

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Гра була представлена ​​минулого року на заході PlayStation 5. Її розробкою займається студія Avalanche Software – та сама команда, що створила Disney Infinity. Контроль за розробкою проєкту здійснює компанія Portkey Games. Це новий підрозділ, створений для управління інтерактивними іграми про Гаррі Поттера.

Гра Hogwarts Legacy вийде для платформ ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X та Nintendo Switch.

Джерело: The Verge