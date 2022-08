Вихід гри Hogwarts Legacy (приквел пригод Гаррі Поттера) знову відкладається – тепер до лютого 2023 року

Як повідомляє офіційний Twitter-аккаунт гри Hogwarts Legacy, вихід проєкту відкладається вже вдруге. Нагадаємо, Hogwarts Legacy була однією з найочікуваніших ігор 2021 року. Але в січні 2021 року її реліз перенесли на 2022 рік, а тепер як нову дату виходу називають 10 лютого 2023 року.

Минулого року розробник Portkey Games заявив, що затримка була пов’язана з тим, щоб гра отримала «час, який їй потрібний». Нинішня заява майже не відрізняється від попередньої, оскільки розробники вкотре кажуть, що грі потрібно більше часу для підготовки.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

