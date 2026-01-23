“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”

Супермутант Маркус / Fallout 2

Відомий актор, голос якого відомий кожному фанату Fallout, повернувся у франшизу. Йдеться про серіал “Фолаут”, але знайти його там непросто. Далі — спойлери.

Як зазначає PC Gamer, шоста серія другого сезону “Фолаут” добре “нагодувала” фанатів. Люсі нарешті потрапила до приміщення, де її батько займається чимось жахливим. А Рон Перлман повренувся у ролі супермутанта (так, супермутант нарешті з’явився на екрані). Щоправда, лише як виконавець озвучання.

Це сталося у короткій сцені, де Супермутант рятує Гуля після того, як його викинули з вікна та насадили на жердину. Мутант тягне його в невідоме місце, ймовірно, у лігво супермутантів. Потім він просить Гуля приєднатися до його справи: переслідування Анклаву. Після відмови гуля нокаутують та викидують з укриття.

Звісно, фанати чекали на появу супермутантів у серіалі — вони є одним з облич серії, але досі глядачі їх не бачили. Але участь Рона Перлмана стала додатковим приємним бонусом. Нагадаємо, що окрім першої Fallout, за озвучання якої актор отримав “$40 і сендвіч“, він також озвучував Бутча Гарріса у Fallout 4.

Тим часом особа Супермутанта у серіалі лишається загадковою. Ім’я персонажа поки що невідоме, дехто, хто вважає, що це може бути легендарний Маркус, персонаж Fallout 2 та Fallout New Vegas. Саме його учать в останній робить це припущення вагомим.

Маркус — член угруповання супермутантів, що виступає за їхнє верховенство та прагне закріпити роль свого виду в Пустоші, щоб супермутантам не потрібно було ховатися. Це дуже схоже на безіменного Супермутанта в шостій серії, котрий каже Гулю, що у них спільний ворог: «Люди, які все це почали. Анклав”. Маркус також відомий своєю розумністю та красномовством, як і герой серіалу. Підтвердиться це, чи ні — покажуть наступні епізоди, хоча іноді в серіалах особи героїв лишаються нерозкритими майже два сезони.