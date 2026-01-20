Війна зі складками: Samsung використовуватиме подвійне ультратонке скло у Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 7/Samsung

Samsung відчуває неабиякий тиск на фоні планів Apple з випуску iPhone Fold. Тому корейська компанія прагне надати майбутньому Galaxy Z Fold 8 майже бездоганний вигляд без видимих складок на дисплеї шляхом інноваційних технологій відображення.

За інформацією корейського сайту DealSite, Samsung планує використати надтонке скло (UTG) у верхньому та нижньому шарах екрана Galaxy Z Fold 8 аби зменшити небажаний слід вид вигину принаймні на 20%. На CES 2026 компанія продемонструвала дисплей без видимих складок. Джерела у галузі зазначають, що для цього використана оптимізована структура ламінату, покращене розсіювання світла і металева пластина під складаною OLED-панеллю. Перфорація лазерним різаком розподіляє загальний тиск трохи по-різному під час кожного складання дисплея. Це запобігає концентрації тиску вздовж шарніру, практично виключаючи появу небажаних складок.

У майбутньому Galaxy Z Fold 8, ймовірно, використовуватиметься надтонке скло (UTG), оскільки цей матеріал дешевший за інноваційні альтернативи і його доволі легко придбати. Очікується, що Samsung надасть Apple іншу панель для iPhone Fold. Вона буде відмінною від тої, яка зустрічається у складаних гаджетах наступного покоління.

Як підкреслює один з інсайдерів галузі, досягти бездоганного зовнішнього вигляду, за допомогою лише патентів Apple — складно. Однак саме ця компанія підштовхнула галузь до створення складаного гаджета без складок.

З усім тим, ми писали, що перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання. Такий собі поганий сюрприз за $2500. Нагадаємо, що у 2023 і 2024 роках смартфони Apple iPhone та Samsung Galaxy продавалися у світі майже однаковими тиражами. Проте, згідно зі свіжим звітом Counterpoint Research, у 2025 році Apple вирвалася вперед і вперше за кілька років очолила глобальний ринок смартфонів.

Джерело: wccftech