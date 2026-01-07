Новини Технології 07.01.2026 comment views icon

Samsung показала на CES 2026 складаний OLED-дисплей без складки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung показала на CES 2026 складаний OLED-дисплей без складки
Складані смартфони без компромісів: Samsung показала дисплей без складки / Ice Universe

На CES 2026 компанія Samsung показала технологію, на яку чекали всі фанати складаних смартфонів, — OLED-дисплей без видимої складки. Те, що роками вважали неминучим компромісом, раптом зникло з поля зору. Схоже, що епоха “зламу посеред екрана” добігає кінця, принаймні з технологічного погляду.

Складка на дисплеї завжди була прямим наслідком обмежень матеріалів і конструкцій. Виробники намагалися її мінімізувати — робили корпуси тоншими, змінювали шарніри, експериментували з шарами захисного матеріалу. Але повністю позбутися проблеми не вдавалося. Саме це, за численними повідомленнями, стримувало Apple від запуску власного складаного смартфона. Тепер ситуація змінилася.

Під час CES 2026 Samsung продемонструвала складаний смартфон із повністю розгорнутим дисплеєм без жодних видимих дефектів. Зображення демонстраційного пристрою опублікував інсайдер Ice Universe. На фото смартфон лежить плазом на столі, і з показаного ракурсу складку справді неможливо розгледіти. Samsung не розкрила, як саме досягла такого результату, і не пояснила, які матеріали або конструктивні рішення використала.

Раніше з’являлася інформація, що Apple зіткнулася з технічними труднощами під час розробки iPhone Fold і тестувала різні варіанти ультратонкого гнучкого скла, щоб позбутися складки. Прямого підтвердження немає, але цілком імовірно, що і Apple, і Samsung паралельно працювали над схожими технологіями. Тим паче, що Samsung, за чутками, готує власний конкурент iPhone Fold — модель із формфактором Wide Fold у стилі паспорта, реліз якої планують на осінь 2026 року.

Samsung показала на CES 2026 складаний OLED-дисплей без складки
Різниця між новим (зліва) та звичайним (справа) складаним дисплеєм / Ice Universe

Водночас Ice Universe уточнює важливий момент: технологія дисплея без складки коштує дорого. Вона може з’явитися в серійних смартфонах лише за умови, що підрозділ Samsung Mobile Experience погодиться платити за неї преміальну ціну. А це складно саме зараз. Підрозділ уже стикається зі зростанням вартості DRAM, що, за повідомленнями, змусить Samsung підвищити ціни на лінійку Galaxy S26, а також на майбутні Galaxy Fold8 і Galaxy Flip8.

У підсумку ситуація виглядає так: технологія готова, але економіка — під питанням. Саме тому першим комерційним пристроєм без видимої складки, найімовірніше, стане iPhone Fold, а не черговий Galaxy Fold. Для Samsung це не поразка, а радше ознака того, що ринок складаних смартфонів входить у нову, значно зрілішу фазу.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Татків помічник: хлопчик розтрощив 50 SSD вартістю $3800, але на цьому історія не закінчилася
Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму
Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню (оновлено) — ймовірно, історія є вигадкою
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Samsung анонсувала модульні SSD: контролер та NAND окремо
У витоку Samsung One UI 8.5 знайшли дизайн навушників Galaxy Buds 4
Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів
Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
3D без окулярів: Samsung анонсує 6K-монітор з відстеженням очей
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Реліз Samsung Galaxy TriFold вже скоро: величезна товщина та ціна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати