Samsung показала на CES 2026 складаний OLED-дисплей без складки

Складані смартфони без компромісів: Samsung показала дисплей без складки / Ice Universe

На CES 2026 компанія Samsung показала технологію, на яку чекали всі фанати складаних смартфонів, — OLED-дисплей без видимої складки. Те, що роками вважали неминучим компромісом, раптом зникло з поля зору. Схоже, що епоха “зламу посеред екрана” добігає кінця, принаймні з технологічного погляду.

Складка на дисплеї завжди була прямим наслідком обмежень матеріалів і конструкцій. Виробники намагалися її мінімізувати — робили корпуси тоншими, змінювали шарніри, експериментували з шарами захисного матеріалу. Але повністю позбутися проблеми не вдавалося. Саме це, за численними повідомленнями, стримувало Apple від запуску власного складаного смартфона. Тепер ситуація змінилася.

Під час CES 2026 Samsung продемонструвала складаний смартфон із повністю розгорнутим дисплеєм без жодних видимих дефектів. Зображення демонстраційного пристрою опублікував інсайдер Ice Universe. На фото смартфон лежить плазом на столі, і з показаного ракурсу складку справді неможливо розгледіти. Samsung не розкрила, як саме досягла такого результату, і не пояснила, які матеріали або конструктивні рішення використала.

Раніше з’являлася інформація, що Apple зіткнулася з технічними труднощами під час розробки iPhone Fold і тестувала різні варіанти ультратонкого гнучкого скла, щоб позбутися складки. Прямого підтвердження немає, але цілком імовірно, що і Apple, і Samsung паралельно працювали над схожими технологіями. Тим паче, що Samsung, за чутками, готує власний конкурент iPhone Fold — модель із формфактором Wide Fold у стилі паспорта, реліз якої планують на осінь 2026 року.

Водночас Ice Universe уточнює важливий момент: технологія дисплея без складки коштує дорого. Вона може з’явитися в серійних смартфонах лише за умови, що підрозділ Samsung Mobile Experience погодиться платити за неї преміальну ціну. А це складно саме зараз. Підрозділ уже стикається зі зростанням вартості DRAM, що, за повідомленнями, змусить Samsung підвищити ціни на лінійку Galaxy S26, а також на майбутні Galaxy Fold8 і Galaxy Flip8.

У підсумку ситуація виглядає так: технологія готова, але економіка — під питанням. Саме тому першим комерційним пристроєм без видимої складки, найімовірніше, стане iPhone Fold, а не черговий Galaxy Fold. Для Samsung це не поразка, а радше ознака того, що ринок складаних смартфонів входить у нову, значно зрілішу фазу.

Джерело: wccftech