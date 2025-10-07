Він Дізель в тривозі: Universal скасує "Форсаж 11", якщо бюджет не скоротять на $50 млн

Universal

Фінальний “Форсаж” може так і залишитись у планах, попри великий кліфхенгер попередника — якщо творці не переглянуть бюджет.

Згідно з Wall Street Journal, “Форсаж 11” ще не має затвердженого сценарію чи дати виходу, а велика частина акторського складу не підписала контракти на повернення.

Ідея фільму, запропонована на цей час, вимагає бюджету в $250 млн — однак Universal планує її розглянути лише у випадку, якщо видатки скоротять на 20%. Вочевидь це рішення пов’язане з фінансовими результатами, які “Форсаж Ікс” продемонстрував у 2024 році. Стрічка заробила найменшу касу для франшизи за останні 10 років із $705 млн за бюджету в $340 млн.

Загалом студія витратила $1,1 млрд на останні три фільми серії. Тоді як загальні збори франшизи сягнули $7,3 млрд з піковими $1,5 млрд для “Форсаж 7” у 2015 році.

Видання пише, що “нова економічна реальність Голлівуду” змушує студії бути обережними з високобюджетними проєктами, оскільки зазвичай вони мають заробити втричі більше за бюджет (залежно від рівня маркетингових витрат).

“В той час, коли навіть такі популярні франшизи, як MCU, не можуть повернутися до допандемічних касових показників, ризики незатвердження гігантського бюджету вищі, ніж будь-коли”.

Очікувалось, що “Форсаж 11” вийде в кінотеатрах вже цьогоріч, але, як бачимо, фільм ще дуже далекий від релізу. Хоча Він Дізель виступає в цьому випадку великим оптимістом і постійно дражнить, чи то повернення старих персонажів, або ж жіночу версію чи навіть фінал у трилогії. Торік у червні актор впевнено заявляв, що релізу слід чекати у квітні 2027-го, за виконання трьох умов:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“По-перше, слід повернути франшизу до Лос-Анджелеса! По-друге, це повернутися до автомобільної культури, до вуличних перегонів! По-третє, це возз’єднання Дома та Браяна О’Коннера”, – говорив Дізель, маючи на увазі персонажа покійного Пола Вокера.

Тим часом Universal, за чутками, націлена на запуск менш бюджетних проєктів, в планах — серіал та спінофи для окремих персонажів. Нагадаємо, що першим побічним проєктом “Форсажу” став фільм “Гоббс і Шоу” 2019 року, який посів п’яте місце за касою у франшизі.