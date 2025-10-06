Режисер "Чужого" Рідлі Скотт: "Більшість сучасних фільмів — лайно, тому я передивляюсь свої. Вони дійсно хороші"

Рідлі Скотт / Depositphotos

Рідлі Скотт ніколи не стримував себе у висловах в інтерв’ю, і останнє — не стало виключенням. Режисер “Чужого” та “Гладіатора” заявив, що Голлівуд “потопає в посередності”, а більшість сучасних фільмів настільки погані, що він почав передивлятися свої власні.

На питання журналістів про те, які нові фільми привернули його увагу, Скотт відповів:

“Кількість фільмів, які сьогодні створюються, буквально в усьому світі — це мільйони. Не тисячі, мільйони… і більшість із них — лайно”.

Режисер додав, що досить часто ці мільйони фільмів “рятують” цифрові ефекти, оскільки від початку творці не мають “чогось чудового на папері”.

“Ми тонемо в посередності. І от, що я роблю — це жахливо — але я почав передивлятися власні фільми. Вони досить непогані! А ще вони не старіють”.

Скотт згадав, як нещодавно переглядав “Падіння Чорного яструба” з думками “Чорт забирай, як мені це вдалося?”. В чомусь режисер дійсно правий — його фільмографія сповнена кінематографічних перлин, на чолі з “Той, що біжить по лезу”, “Чужим” та “Гладіатором”. Хоча, здається, він призабув про торішній сиквел останнього, який цілком може позмагатися за місце в колекції того, що він назвав “сучасним голлівудським лайном”.

Слід зазначити, що після дифірамбів до власних робіт, Скотт таки визнав, що “хороші фільми зараз трапляються” і “це велике полегшення”. На цей час режисер завершує роботу над постапокаліптичним фільмом “Собачі зірки” і планує взятись за “Гладіатора 3”, а можливо й за ще один приквел “Чужого”, якщо з’явиться гарна ідея.

