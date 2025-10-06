Новини Кіно 06.10.2025 comment views icon

Режисер "Чужого" Рідлі Скотт: "Більшість сучасних фільмів — лайно, тому я передивляюсь свої. Вони дійсно хороші"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Режисер "Чужого" Рідлі Скотт: "Більшість сучасних фільмів — лайно, тому я передивляюсь свої. Вони дійсно хороші"
Рідлі Скотт / Depositphotos

Рідлі Скотт ніколи не стримував себе у висловах в інтерв’ю, і останнє — не стало виключенням. Режисер “Чужого” та “Гладіатора” заявив, що Голлівуд “потопає в посередності”, а більшість сучасних фільмів настільки погані, що він почав передивлятися свої власні.

На питання журналістів про те, які нові фільми привернули його увагу, Скотт відповів:

“Кількість фільмів, які сьогодні створюються, буквально в усьому світі — це мільйони. Не тисячі, мільйони… і більшість із них — лайно”.

Режисер додав, що досить часто ці мільйони фільмів “рятують” цифрові ефекти, оскільки від початку творці не мають “чогось чудового на папері”.

“Ми тонемо в посередності. І от, що я роблю — це жахливо — але я почав передивлятися власні фільми. Вони досить непогані! А ще вони не старіють”.

Скотт згадав, як нещодавно переглядав “Падіння Чорного яструба” з думками “Чорт забирай, як мені це вдалося?”. В чомусь режисер дійсно правий — його фільмографія сповнена кінематографічних перлин, на чолі з “Той, що біжить по лезу”, “Чужим” та “Гладіатором”. Хоча, здається, він призабув про торішній сиквел останнього, який цілком може позмагатися за місце в колекції того, що він назвав “сучасним голлівудським лайном”.

Слід зазначити, що після дифірамбів до власних робіт, Скотт таки визнав, що “хороші фільми зараз трапляються” і “це велике полегшення”. На цей час режисер завершує роботу над постапокаліптичним фільмом “Собачі зірки” і планує взятись за “Гладіатора 3”, а можливо й за ще один приквел “Чужого”, якщо з’явиться гарна ідея.

“Я б усе зіпсував”: Рідлі Скотт відмовився зняти “Термінатор 3” з гонораром у $20 млн

Джерело: Deadline

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Це вбивство, замасковане під диво": вийшов перший трейлер детективу "Ножі наголо 3"
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
Белла Рамзі про потенційну роль в Marvel: "Я могла б зіграти Людину-павука"
"Один із кращих трилерів року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер
Як "Дивні дива", але в дитячому таборі: на Hulu вийшла комедія жахів "Пекельне літо" з Фінном Вулфгардом
"Я б усе зіпсував": Рідлі Скотт відмовився зняти "Термінатор 3" з гонораром у $20 млн
Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток" — сер Джиммі і зомбі повертаються
Режисер "Чужий: Ромул" пішов із сиквелу, щоб поступитись місцем Рідлі Скотту, — інсайдери
Глядачів фільму "Довга хода" змусять йти зі швидкістю 3 милі на годину на бігових доріжках
Найбільший провал Disney: реальний бюджет "Індіана Джонс 5" склав $419 млн, а збитки — близько $200 млн
Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
Скасований "Зоряний шлях" від Квентіна Тарантіно мав "божевільний" сюжет про гангстерську Землю 1930-х років
"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes
Disney панікує через втрату "чоловіків-зумерів" серед глядачів Marvel та "Зоряних війн", — Variety
"Аватар: Вогонь і попіл" триватиме більше 3-х годин і покаже сцену з "Аватар 4"
На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
"Король антиутопій": фільм "Довга хода" стартував зі 100% на Rotten Tomatoes
"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"
Вихід фільму "Мортал Комбат 2" відклали на 7 місяців — нова дата
"Хижак" посунув Стівена Кінга: фільм "Людина, що біжить" вийде пізніше, ніж очікувалось
"Раян, я твоя сестра": нові "Зоряні війни" представлять Емі Адамс як джедая і родичку героя Гослінга, — інсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати