«Він впорався зі своїм горем»: «Джон Вік 5» покаже «абсолютно нову історію», не пов’язану з Високим столом

Lionsgate

Режисер серії фільмів про Джона Віка Чад Стахелські стверджує, що сюжетна лінія «Високого столу» отримала своє логічне завершення з четвертим фільмом франшизи, тоді як п’ята частина розкаже «абсолютно нову історію».

«Сага про Джона Віка виглядала завершеною», — сказав Чад в інтерв’ю Empire. «Тож єдиний спосіб зняти п’ятий фільм — показати нову історію про персонажа. Не продовження Високого столу. Джон впорався зі своїм горем. Це буде щось інакше, люди побачать трейлер і скажуть: “Чорт, я маю це подивитися”».

Серія фільмів про Джона Віка стартувала у 2014 році, а Кіану Рівз взяв на себе роль титулованого кілера, який після виходу на пенсію ніяк не може розпрощатись зі злочинним світом. Четвертий фільм вийшов в кінотеатрах у 2023 році й зробив $440 млн (майже половину від загальних заробітків франшизи). Сама історія завершилась тим, що Вінстон Єна Макшейна та Бауері Кінг Лоренса Фішберна стояли біля могили, на якій було написано ім’я Віка, і зважаючи на це, виникали сумніви щодо продовження, але у квітні Lionsgate оголосила — п’ятий фільм офіційно у розробці, а Рівз знову залучений на головну роль.

Слід зазначити, що фанам франшизи контенту в майбутньому явно не бракуватиме: окрім «Джон Вік 5», студія анонсувала розробку мультфільму-приквелу з озвучкою Рівза та «живий» спіноф про сліпого вбивцю Кейна; а також серіальний спіноф «John Wick: Under the High Table».

«Серіал “Джон Вік” та анімація — наші пріоритети», — сказав Стахелські. «Ідея полягає в тому, щоб спробувати деякі речі, дослідити певні напрямки та використати ці дві властивості, щоб катапультувати нас до ідей для “Джон Вік 5″».

З 6 червня в кінотеатрах очікуємо на прем’єру «Балерини» — спінофу «Джона Віка» з Аною де Армас в ролі професійної вбивці, що намагається помститися за смерть батька. Дія сюжету розгортається після подій третього фільму франшизи, а сам Рівз нібито отримав там навіть не камео, а повноцінну роль.

Сценарій до «Балерини» написав Шей Хаттен («Армія мерців»), а режисером виступив Лен Вайсман («Інший світ»). Однак довгий час ходили чутки, що Стахелські перезняв фільм практично з нуля, оскільки Lionsgate нібито була незадоволена роботою Вайсмана. За словами джерел Wrap, перша версія фільму «Балерина» вийшла «безладною», а перезнімання тривали протягом 2-3 місяців, що, своєю чергою, вплинуло на розробку рімейка «Горця», яким опікується Стахелські. Lionsgate очевидно заперечила всі ці чутки.