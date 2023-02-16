Вийшов фінальний трейлер фільму «Джон Вік 4» – кінопрокат розпочнеться з 24 березня

Незабаром виходить у прокат новий фільм про пригоди колишнього найманого вбивці Джона Віка. І у зв’язку з майбутнім виходом картини на великі екрани автори показали «фінальний» трейлер фільму John Wick: Chapter 4 / «Джон Вік 4».

Четверта частина є продовженням попереднього третього фільму серії. Фінальний трейлер знайомить нас із новим конфліктом, з яким головному герою доведеться зіткнутися після повернення до злочинного світу. У трейлері ми бачимо появу лиходія у виконанні Білла Скарсгарда. У нового ворога Віка є могутні союзники по всьому світу, так що бій буде не з простих. І ще на шляху Джона стануть могутні сили, які перетворюють старих друзів на ворогів. Лише подолавши всі перешкоди, Вік зможе заслужити на свободу.

Роль Джона Вка знову виконали Кіану Рівз. У фільмі також знімалися Донні Єн («Бунтар Один»), Білл Скарсгард («Воно»), Лоуренс Фішберн («Матриця»), Хіроюкі Санада («Світ Дикого Заходу») та інші. Режисером фільму «Джон Вік 4» став Чад Стахелскі, а сценарій написали Шей Хаттен та Майкл Фінч.

Спочатку фільм «Джон Вік 4» мав вийти на екрани 21 травня 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу лише у червні 2021 року вдалося розпочати фільмування, а прем’єру перенесли на 27 травня 2022 року. Потім термін виходу фільму ще раз перенесли – на 24 березня 2023 року.

Хоча фільм «Джон Вік 4» ще не вийшов у прокат, у розробці вже знаходиться наступна частина серії John Wick: Chapter 5 / «Джон Вік 5». Також генеральний директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказав, що компанія розглядала пропозиції щодо запуску гри про Джона Віка.

Джерело: collider