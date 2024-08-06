«Джон Вік 4» отримає прямий сиквел-серіал «Under the High Table» — з Кіану Рівзом у ролі продюсера

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Проєктом «Under the High Table», який продовжить події фільму «Джон Вік 4», керуватиме Роберт Левін («Чорні вітрила», «Старий»), який також напише сценарій.

За даними Deadline, Кіану Рівз продовжить роботу над проєктом у якості продюсера — як і режисер усіх чотирьох фільмів Чад Стагельськи.

«Джон Вік залишив світ Високого столу в нестійкому становищі, і набір нових персонажів намагатиметься зробити собі ім’я, тоді як деякі герої франшизи залишаться відданими старому порядку. Серіал поєднає нове та старе, і перенесе всесвіт Віка в нову епоху», — з офіційного синопсиса.

Окрім потенційного телесеріалу Lionsgate планує ще два спінофи у всесвіті Джона Віка: фільм «Балерина» з Аною де Армас, що вийде у 2025 році, та стрічку, яка зосередиться на персонажі Донні Єна, Кейні. Також розробляється п’ятий фільм про Джона Віка і «Under the High Table» нібито не завадить планам нової повнометражної частини, кажуть джерела видання.

Торік на Peacock вийшов серіал «Континенталь» — приквел до фільмів про Джона Віка, дія якого відбувається у 1970-х роках і обертається навколо Вінстона Скотта, персонажа, якого зіграв Єн МакШейн.

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