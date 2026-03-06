Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026

Vivo

Vivo без зайвого розголосу показала новий смартфон X300 Max у рамках MWC 2026 у Барселоні.





Нещодавні витоки свідчили, що Vivo розробляє X300 Max під номером моделі V2548A. Схоже, компанія таки показала його на MWC 2026. У компанії натякнули, що загадковий смартфон входить до серії X300. За інформацією інсайдера Роланда Квандта, V258A фігурував у базі даних 3C з дротовою зарядкою 90 Вт. Скоріш за все, смартфон використовує той самий чипсет Dimensity 9500, що й в X300 та в X300 Pro.

X300 Max має дещо інше розміщення камер. Дві камери розміщуються по обидві сторони від логотипа, а третя — над ними. Камери також використовують об’єктиви Zeiss T. Наразі залишається незрозумілим, чи отримає новий смартфон четверту камеру.

Інсайдери зазначають, що ця модель матиме 6,78″ LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю 1440p та акумулятор місткістю 7000 мА·год.





Переважно Vivo на MWC 2026 зосереджувала увагу на флагманські моделі X300 Ultra, як конкуренті Samsung Galaxy S26 Ultra. Очікується, що ця модель має з’явитись на китайському ринку вже до кінця березня та протягом року надійти у продаж в інших країнах.

Раніше ми вже писали, що Vivo готує глобальний реліз свого топового камерафона. Флагманська модель X300 Ultra, яка раніше була орієнтована лише на Китай, цього разу з’явиться на міжнародному ринку. Наприкінці минулого року компанія також представила свій новий компактний флагман — Vivo S50 Pro Mini. Згодом вийшли нові смартфони серії V70 і V70 Elite.

