Вкрадені MacBook Pro M4 продають на російському сайті за $7500

Днями ми повідомляли про продаж ще неанонсованого ноутбука Apple MacBook Pro з процесором M4 через соцмережу Facebook. Та, схоже, на цьому витоки не скінчилися, і тепер MacBook Pro M4 продають на російському сайті оголошень Avito.

В оголошенні на Avito рекламувався нібито 14-дюймовий MacBook Pro з чипом нового покоління M4. Пристрій в оголошенні має 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища. Він пропонувався в новому чорному кольорі Space Black – цей колір наразі ексклюзивний для моделей MacBook Pro з M3 Pro та M3 Max. Ціна ноутбука в оголошенні становила 720 тис. вічно дерев’яних рублів, що становить близько $7500, це значно більше, ніж ціни на поточні моделі MacBook Pro.

Примітно, що на продаж було виставлено кілька одиниць ще не випущених MacBook Pro. Це свідчить про те, що ціла партія ноутбуків була вкрадена з китайського складу та якимось чином потрапила до росії.

Повідомляється, що в публікації є примітка про те, що ціна змінюється щодня, і покупці повинні узгоджувати її перед покупкою. Однак наразі ці публікації видалено з платформи, яка забороняє продаж «неіснуючих» продуктів.

Трохи раніше стався витік майбутнього MacBook Pro у видео розпаковки, яке поширювали російські YouTube-канали. На відео нібито фігурував MacBook Pro з потенційними оновленнями у вигляді трьох портів Thunderbolt 4 (проти двох Thunderbolt 3 у попередника) та 16 ГБ оперативної пам’яті в базовій версії.

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Хоча достовірність цих витоків залишається непідтвердженою, вони узгоджуються з нещодавніми чутками про плани Apple щодо лінійки Mac. Марк Гурман з Bloomberg припускав, що Apple може анонсувати Mac на базі M4 вже наприкінці жовтня з можливою датою випуску 1 листопада.

Якщо цей витік є справжнім, він є серйозним порушенням зазвичай суворих заходів безпеки Apple. Востаннє Apple стикалася з витоком інформації такого масштабу у 2010 році, коли прототип iPhone 4 випадково залишили в барі в Каліфорнії. Хоча тоді мова йшла про один загублений пристрій, а не викрадену партію, яку продають на різноманітних майданчиках. Apple поки не прокоментувала ці витоки та не відреагувала на це очевидне порушення.

Джерело: macrumors

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