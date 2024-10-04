Неанонсований Apple MacBook Pro з процесором M4 продають в Facebook

За чутками, поки що не представлений Apple MacBook Pro M4 вже продають у закритій групі Facebook. Джерело наводить фото коробки.

MacBook Pro з процесором M4 та 14-дюймовим дисплеєм не тільки «засвітився» у мережі, але, за чутками, вже навіть неофіційно продається. Джерело у X Twitte каже, що коробка на фото справжня, а ноутбук продається в приватній групі Facebook.

Новий MacBook Pro отримав процесор з 10 обчислювальними ядрами та 10-ядерним вбудованим графічним чипом, а також дисплей Liquid Retina XDR з технологією ProMotion. Коробка вказує на наявність портів Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, слота для SD-карти та заряджання MagSafe 3.

Пристрій важить приблизно 1,6 кг (3,4 фунта). У комплект входить MacBook Pro, адаптер, кабель USB-C – MagSafe 3 та звичайна документація.

Примітною деталлю є повідомлення «Будь ласка, утилізуйте цю коробку», схоже на те, що Apple включила на упаковку своїх iPhone та iPad 2024 року. Це підтверджує справжність витоку принаймні коробки M4 MacBook Pro.

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Також вказано наявність 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ накопичувача даних — цьому зрадіють ті, хто хотів більше пам’яті у MacBook Pro. Як не дивно, Apple, здається, використовує ті самі шпалери робочого столу за замовчанням, зображені на пакуванні.

Очікується, що M4 MacBook Pro дебютує в жовтні. Чип M4 вже використаний в iPad Pro 2024, що робить цей MacBook другим пристроєм, у якому він встановлений. Крім цього, також має вийти оновлений M4 Mac Mini.

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Джерело: Smartpix

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