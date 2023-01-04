Власники Hitman 3 отримають дві попередні частини безкоштовно — гра зараз на розпродажі в Steam за 397₴

IO Interactive полегшує новачкам входження у серію ігор Hitman: власники Hitman 3, які не придбали попередні частини франшизи, отримають їх безплатно. Також 26 січня компанія перейменує Hitman 3 на Hitman: World of Assassination – цю назву IOI надали перезапуску трилогії.

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Ті, хто вже має Hitman 1 та Hitman 2, повинні були отримати доступ до рівнів з них у третій частині. Такий підхід викликав деяке нерозуміння, нова зміна має трохи спростити ситуацію.

Якщо у вас є Hitman 3, ви отримаєте безплатне оновлення до Hitman: WOA. Компанія видалить зі списку дві попередні ігри, хоча їх все одно можна буде знову завантажити. Hitman: WOA, яка коштуватиме $70, стане єдиною відправною точкою для розвитку трилогії.Наразі ціна Hitman 3 складає $60 доларів, але до 5 січня гра продається у Steam за $21 (397₴). Ви можете знайти пропозиції у магазинах PlayStation, Xbox, Switch та на інших майданчиках.

Новий Deluxe Pack за $30 доларів дає доступ до трьох розширень, які включають два додаткові рівні, пару снайперських карт, розширення «Сім смертних гріхів» для Hitman 3 та інші випробування. Доповнення Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection та Hitman 2 Expansion Access Pass, як і раніше, будуть доступні окремо на консолях та в Epic Games Store. Deluxe Pack буде мати пропорційний рейтинг Steam, якщо у вас вже є одне або два з цих DLC.

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«Ми абсолютно впевнені, що ці зміни вплинуть як на наявних, так і на нових гравців. Це також зробить наше життя набагато простішим, у цьому немає жодних сумнівів. Для багатьох гравців це означатиме безплатний контент. Для інших це означатиме значно нижчі ціни на DLC. Нові гравці, які, ймовірно, не прочитають це повідомлення, отримають набагато найкращі враження від покупки ігор Hitman».

У своєму блозі IO Interactive зазначає, що ключовим моментом для оновлень був режим «Фрілансер», оскільки можливість доступу до всіх рівнів з усієї трилогії є важливою для отримання гравцями максимальної віддачі. Режим «Фрілансер» мав дебютувати минулого року, проте також буде запущений 26 січня.

Джерело: Engadget