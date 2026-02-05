tradfi
Трейдера, який заробив майже $150 млн на політичних інсайдах, ліквідовано на понад $700 млн: це абсолютний рекорд

Андрій Шадрін

На платформі Hyperliquid зафіксували найбільшу індивідуальну ліквідацію в історії крипторинку: акаунт трейдера Гаррета Булліша був примусово закритий із лонг-позицією понад $700 млн. Це сталося на хвилі масових ліквідацій внаслідок падіння біткоїна та загального обвалу ринку.


Йдеться про акаунт із внутрішнім ідентифікатором “1011”, який раніше вважали одним із найуспішніших на Hyperliquid. Згідно з даними активності рахунку, лише за два тижні Булліш втратив $270 млн, фактично знищивши раніше накопичений історичний прибуток у $142 млн. Поточний сукупний фінансовий результат акаунта становить $128 млн за показником PnL. Ліквідована лонг-позиція у $700 млн стала фінальною точкою. Акаунт Булліша набув розголосу у жовтні минулого року. Тоді в трейдерській спільноті його пов’язували з підозріло вдалими угодами, які ґрунтувалися на політичних інсайдах. Саме цей епізод закріпив за рахунком репутацію “кита” та одного з найбільш прибуткових учасників платформи.

A $700M+ liquidation just happened today
byu/internetmoney- inMarkets_xyz


Ліквідація відбулася на тлі різкого руху біткоїна, коли ціна активу опускалася нижче $76 тис. — уперше з квітня 2025 року — після чого протягом кількох годин відновилася вище $78 тис. Саме цей короткий, але глибокий рух став тригером для масових примусових закриттів ф’ючерсних позицій із високим кредитним плечем.Сукупний обсяг ліквідацій на криптодеривативному ринку в цей період перевищив $2,58 млрд, при цьому саме Hyperliquid стала лідером за втратами з показником понад $1 млрд. Далі за обсягами ліквідацій ішли Bybit — майже $554 млн і Binance — понад $254 млн.

Подібні випадки з окремими трейдерами вже траплялися раніше. У травні 2021 року один із великих учасників ринку на Binance втратив понад $600 млн під час обвалу біткоїна на тлі заборони майнінгу в Китаї. У листопаді 2022 року після краху FTX відомий трейдер на Deribit зазнав ліквідації більш ніж на $500 млн через різке падіння BTC та ETH. Водночас рекордними залишаються не лише індивідуальні втрати, а й сукупні хвилі ліквідацій.

Кейс Булліша став яскравим прикладом того, що навіть великі суми, досвід і репутація не захищають від ризиків у середовищі з високим плечем. Ринок деривативів реагує механічно, а волатильність здатна за лічені години перетворити майже мільярдніі позиції на повністю ліквідовані.

Джерело: KuCoin

