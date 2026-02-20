Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу

Ethereum переживає безпрецедентну зміну в розподілі своєї криптовалюти: у мережі PoS‑контракт, який відповідає за стейкінг, вперше в історії заблокував для забезпечення безпеки понад половину всього обігу ETH. Така частка — рекорд за 11‑річну історію мережі.





Згідно з останніми даними від аналітичної компанії Santiment, адреса контракту стейкінга наразі утримує 50,18% усього Ethereum, якщо враховувати історично випущену емісію до спалень комісій EIP‑1559. Цей PoS‑контракт, запущений після переходу Ethereum із Proof‑of‑Work на Proof‑of‑Stake, фактично працює як однонаправлений сейф: ETH, відправлений туди для стейкінгу, тимчасово блокується і виводиться із загального обігу. Коли валідатор вирішує вийти зі стейкінгу, його ETH повертається в обіг як нові монети на основній мережі, а не витягується безпосередньо з контракту. Саме через цей механізм частка ETH, що формально “перебуває” в контракті, може здаватися більшою, ніж фактичний обсяг активних ставок.

“Терміново: адреса контракту Ethereum на доказі частки (proof-of-stake) вперше в 11-річній історії монети утримує понад половину всього обігу Ethereum. Оскільки стейкінг продовжує набирати популярність, очікується, що ця адреса й надалі зростатиме, особливо коли торгівля сповільнюється під час ведмежих циклів. Зверніть увагу, що розрахунок 50,18% базується на ETH, випущеному історично до спалень, оскільки наразі в мережі існує лише близько 120 млн Ethereum”, — написали Santiment у X.

За даними мережевих джерел, наразі PoS‑контракт містить приблизно 37 мільйонів ETH із загального обсягу близько 121,4 мільйона ETH, що становить близько 30% сукупної пропозиції, якщо рахувати лише активно залучені кошти. Експерти ринку зазначають, що таке стрімке зростання частки стейкінгу відображає посилення довіри учасників екосистеми до довгострокового зберігання активу та бажання отримувати винагороди за участь у забезпеченні безпеки мережі. Цей тренд помітно посилився після ключових оновлень Ethereum, зокрема Shanghai і Dencun, що покращили механіку стейкінгу, і з’явилися серйозні стимули для інституційного інвестування.

Аналітики також підкреслюють, що високий рівень стейкінгу сприяє зниженню ліквідної пропозиції ETH на біржах, що може впливати на ринкові динаміки та тиск на пропозицію, особливо під час фаз низької торгової активності чи ведмежого циклу. У мережевій статистиці також видно, що з моменту впровадження механізму EIP‑1559 частина ETH регулярно спалюється під час обробки транзакцій, що додатково змінює уявлення про реальну кількість доступних монет. За оцінками, фактична кількість ETH в обігу становить близько 120 мільйонів монет.

Це нове досягнення супроводжується й іншими подіями в екосистемі Ethereum: наприклад, спотові ETF на ETH продовжують привертати увагу інвесторів, за даними біржевого звіту чистий притік капіталу в деякі продукти перевищив $48 млн, що також свідчить про розширення інституційної участі в ринку Ethereum. В умовах, коли дедалі більше Ethereum заблоковано для стейкінгу, аналітики очікують, що ця частка може ще зрости, особливо якщо активність торгівлі продовжить знижуватися під тиском загальної ринкової кон’юнктури.





Джерело: X (Santiment)