Новини Пристрої 24.08.2023 о 12:55

VR-гарнітура Meta Quest 3 вже засвітилася у відео розпакування

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Вадим Карпусь

Автор новин

Очікується, що нова гарнітура віртуальної реальності Meta Quest 3 з’явиться на ринку восени цього року. Але комусь вже пощастило отримати цей пристрій у свої руки. У X (Twitter) вже з’явилося коротке відео розпакування гарнітури.

Meta Quest 3 поставляється в коричневій коробці, яка крім самої гарнітури містить два контролери Touch Plus. Все виглядає так само як продемонструвала Meta, коли анонсувала гарнітуру в червні.

Немає нічого дивного в тому, що Meta вже підготувала роздрібну коробку свого майбутнього пристрою. Нова гарнітура віртуальної реальності, мабуть, Quest 3, нещодавно з’явилася в базі даних FCC. Це означає, що пристрій дозволено на продаж у США, а отже, він вже повністю готовий. Тому Meta, мабуть, готується незабаром випустити новинку.

Компанія пообіцяла поділитися детальнішою інформацією про гарнітуру Meta Quest 3 на заході Meta Connect, який стартує 27 вересня.

Джерело: The Verge

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

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