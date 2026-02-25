Ютубер зібрав VR-гарнітуру з CRT-дисплеїв: вона знищує "ефект сітки"

Youtube

В цьому є виклик: позбутися ефекту “сітки” у VR-гарнітурах, не вдаючись до дисплейних панелей з надвисокою роздільною здатністю. Рішення? Використати CRT. Принаймні, це одна з головних переваг, яку винахідливий ютубер Dooglehead виявив, коли зібрав саморобну VR-гарнітуру з використанням справжніх CRT.





На цьому етапі, ймовірно, уявляється щось абсолютно комічне — можливо, пару маленьких телевізорів, якось ненадійно прикріплених до чиєїсь голови. І, як каже сам Dooglehead, ще у 1980-х роках справді існували VR-гарнітури, зроблені з телевізійних CRT і підвішені до стелі на кабелях. Він каже, що хотів би випробувати це обладнання, але все воно працювало на кастомних робочих станціях. Тож навіть якщо він міг би знайти ці “гарнітури”, запустити їх із сучасними іграми було б практично неможливо. Отже, так — доведеться зібрати щось самому.

На цьому етапі він подумав про Sony Watchman. Хто бачив “Wall Street” Олівера Стоуна або просто достатньо дорослий — знає, що таке Watchman. Насправді, схожу технологію можна побачити в системах домофонів. З такими CRT, замість того щоб спрямовувати електронну гармату безпосередньо на задню частину люмінофорного екрана й дивитися на нього спереду, екран розміщують під дуже малим кутом до гармати. Тож, спостерігач дивиться на люмінофорний екран безпосередньо, фактично під перпендикулярним кутом до гармати. Це дозволяє зробити всю конструкцію відносно тонкою. Ідеально для “кишенькового телевізора” у 1980-х.

Виявляється, цей тип CRT досі виробляється, але їхні 4-дюймові екрани трохи завеликі, щоб бути ідеальними для цього застосування. Тож, Dooglehead роздобув пару Sony Watchman зі специфікаціями 1990-х із 2,7-дюймовими CRT. Кожен CRT має роздільну здатність 640 на 480, черезрядкову, і є чорно-білим, а не кольоровим. Як відправну точку Dooglehead використав проєкт VR-гарнітури з відкритим кодом із Github. Зазвичай такі гарнітури базуються на невеликих LCD, які можна безпосередньо під’єднати до ПК. Йому довелося використати FPGA, щоб перетворити цифровий відеовихід на аналоговий для CRT. Далі — фактично готова інфрачервона лазерна система відстеження рухів голови типу lighthouse.

Потім Dooglehead спроєктував власну друковану плату, що інтегрує FPGA, вхід відстеження голови, живлення для CRT (яке становить лише один USB-вихід — настільки низьким є споживання CRT), а також HDMI-вхід. Уся ця конструкція розміщена в імпровізованому картонному корпусі. Примітно, що вона важить лише 544 г — приблизно стільки ж, скільки існуючі комерційні VR-гарнітури. Але яким є реальний ігровий досвід із цим пристроєм? Dooglehead випробував широкий спектр тайтлів — від автосимуляторів до шутерів від першої особи й головоломок. Одне з перших вражень — якість зображення більш розмита, ніж очікувалося, навіть для CRT-технології.





Екстремальний кут, під яким електронна гармата спрямовує пучок на люмінофорний екран, ймовірно, частково в цьому винен, каже він, разом з обмеженнями системи фокусування CRT. З іншого боку, CRT не мають чітко визначених пікселів, як LCD чи OLED, тож попри низьку роздільну здатність, зображення є абсолютно плавним, без жодного ефекту “сітки”. Є й інші обмеження — найочевидніше, відсутність кольору або контрасту та ефективна частота оновлення 60 Гц.

“Чи заміню я свою VR-гарнітуру на це? Ні, не думаю. Я радий, що зміг це спробувати, у цього справді унікальний вигляд, який, на мою думку, неможливо відтворити сучасними дисплеями, але мені бракує можливості бачити речі в кольорі”, — розмірковує Dooglehead.

Зрештою, це радше курйоз, а не щось, із чим ви хотіли б грати довгостроково. Але це безумовно чудовий приклад вражаючих технологій, які сьогодні можуть створювати інженери-ентузіасти, використовуючи готові компоненти та чималу винахідливість. Саморобний VR-експеримент із CRT довів, що навіть старі технології можуть давати унікальний досвід і вирішувати проблеми сучасних гарнітур, хоча й не здатні замінити їх у повсякденному використанні. Це радше цікава демонстрація інженерної винахідливості, ніж практичний продукт, але вона показує, що VR ще має простір для нестандартних рішень.

