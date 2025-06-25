Microsoft та Meta випустили VR-шолом Meta Quest 3S Xbox Edition — вже у продажу за ціною у 399$

Ілюстративне фото з VR-шоломом / Depositphotos

Meta та Microsoft офіційно випустили VR-гарнітуру Meta Quest 3S Xbox Edition — перший пристрій лінійки Quest з брендингом Xbox.

Гарнітура першої колаборації цих техногігантів у VR-сегменті вже доступна у США та Великій Британії за $399. Якщо казати просто, Meta Quest 3S Xbox Edition — це обмежена серія звичайної моделі Quest 3S зі 128 ГБ памʼяті. Шолом має декілька косметичних відмінностей, зокрема корпус і контролери пофарбовані в стилістиці Xbox (Carbon Black + Velocity Green). Разом з тим на шоломі з’явився зелений логотип Xbox, а в інтерфейсі — кастомне оформлення під брендинг Microsoft.

У комплекті з гарнітурою обіцяють надати:

ремінець Elite Head Strap із вбудованою батареєю (звичайна ціна — $129);

бездротовий контролер Xbox обмеженого випуску в тих самих кольорах;

3 місяці підписки на Xbox Game Pass Ultimate;

3 місяці Meta Horizon+.

Підписка Game Pass дозволяє транслювати ігри на гарнітурі через хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming. Крім того, на гарнітурі можна запускати повноекранний віртуальний дисплей і режим доповненої реальності.

Game Pass уже деякий час доступний в екосистемі Quest, однак ані магазин Xbox, ані сама бібліотека Game Pass поки що не підтримують VR-контент. При цьому гарнітура не обмежується лише іграми Microsoft: вона працює на HorizonOS, має повний доступ до бібліотеки Meta Quest і підтримує SteamLink для потокової трансляції ігор із ПК.

Тим, хто не потребує комплектного ремінця чи контролера, Meta пропонує Quest 3S на 128 ГБ за $299 — на $100 дешевше. Альтернативою може бути і версія на 256 ГБ, проте вона не має жодних бонусів із комплекту Xbox Edition. Конкурентна PSVR 2 обійдеться приблизно у стільки ж, але потребує PlayStation 5 і не є автономною.

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VR-шолом Meta Quest 3S Xbox Edition вже доступний у США, а також у Великій Британії. За словами віцепрезидентки Microsoft із партнерств Лорі Райт, «кількість надзвичайно обмежена», і після розпродажу нових постачань не планується.

Джерело: The Verge