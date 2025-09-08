Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 вийде пізніше цього місяця

Процесор Snapdragon 8 Elite став лише проміжним етапом у планах Qualcomm на майбутні флагманські мобільні процесори. Після інтеграції власних ядер Oryon у поточне покоління SoC компанія готує його наступника. Цікаво, що новий чип не називатиметься Snapdragon 8 Elite Gen 2 чи Snapdragon 8 Elite 2. Згідно з попередніми витоками, 23 вересня Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Але до офіційної прем’єри вже відомо чимало деталей.

Здавалося б, логічніше було б назвати новинку Snapdragon 8 Elite Gen 2. Проте Qualcomm вирішила інакше. Таким чином компанія робить лінійку ще заплутанішою, хоча зазвичай за подібними рішеннями стоїть прагнення уніфікувати схему найменувань. Окрім Snapdragon 8 Elite Gen 5, очікується й анонс Snapdragon 8 Gen 5 — доступнішої версії з дещо спрощеними функціями. Наступного року компанія може випустити ще й Snapdragon 8s Gen 5, щоб завершити модельний ряд 2026 року.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5

Перехід на 2-нм техпроцес TSMC очікується лише наступного року. У 2025-му Snapdragon 8 Elite Gen 5 вироблятиметься за 3-нм техпроцесом N3P, що є незначним покращенням порівняно з 3-нм N3E у Snapdragon 8 Elite. N3P обіцяє +5% продуктивності при тому самому рівні енергоспоживання або економію 5–10% енергії при тих самих частотах.

Архітектура CPU залишиться у форматі “2+6” ядра. Витік Geekbench 6 показав, що у Galaxy S26 Edge два продуктивні ядра працювали на частоті 4,74 ГГц, а шість енергоефективних — на 3,63 ГГц. Це, ймовірно, спеціальна версія для Samsung. У звичайному варіанті очікується частота 4,61 ГГц для продуктивних ядер і ті ж 3,63 ГГц для енергоефективних ядер. Для порівняння: Snapdragon 8 Elite мав частоти 4,32 ГГц та 3,53 ГГц відповідно.

Графічна підсистема теж отримала вищі частоти. GPU Adreno 840 працює на частоті 1,20 ГГц, тоді як Adreno 830 обмежувався 1,10 ГГц.

Окрім вищих частот є й архітектурні зміни. Qualcomm збільшить кеш-пам’ять. Якщо Snapdragon 8 Elite мав 12 МБ L2+L3 (усього 24 МБ), то Snapdragon 8 Elite Gen 5 може отримати вже 16 МБ (усього 32 МБ).

Щодо NPU, очікується продуктивність 100 TOPS. Для порівняння, ноутбучний Snapdragon X Elite має максимум 45 TOPS. Якщо дані підтвердяться, то нова мобільна SoC буде більш ніж удвічі швидшою за чип, орієнтований на ноутбуки.

Продуктивність Snapdragon 8 Elite Gen 5

Витік із Galaxy S26 Edge також показав цікаві результати. Навіть із заниженою частотою продуктивних ядер до 4,00 ГГц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрував результати у Geekbench 6, що зрівнялися або навіть перевершили попередника.

Чутки також свідчать про суттєво кращу ігрову продуктивність при меншому енергоспоживанні. Хоча інші інсайдери уточнюють, що споживання енергії може залишитися приблизно таким самим, але продуктивність усе одно зросте залежно від конкретних сценаріїв.

У AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрав понад 4 млн балів, що значно перевищує показники найшвидших смартфонів із Snapdragon 8 Elite.

Отже, Snapdragon 8 Elite Gen 5 обіцяє стати важливим кроком уперед для мобільних чипів. Незначний апгрейд техпроцесу поєднується з помітним зростанням частот CPU, більш продуктивним GPU, збільшеним кешем та неймовірно швидким NPU. Якщо все це підтвердиться на практиці, новий процесор дасть змогу не тільки прискорити ігри й роботу застосунків, а й відкрити новий рівень можливостей для ШІ на смартфонах (який мало кому потрібен).

Джерело: wccftech