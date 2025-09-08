banner
Новини Технології 08.09.2025 comment views icon

Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 вийде пізніше цього місяця

Процесор Snapdragon 8 Elite став лише проміжним етапом у планах Qualcomm на майбутні флагманські мобільні процесори. Після інтеграції власних ядер Oryon у поточне покоління SoC компанія готує його наступника. Цікаво, що новий чип не називатиметься Snapdragon 8 Elite Gen 2 чи Snapdragon 8 Elite 2. Згідно з попередніми витоками, 23 вересня Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Але до офіційної прем’єри вже відомо чимало деталей.

Здавалося б, логічніше було б назвати новинку Snapdragon 8 Elite Gen 2. Проте Qualcomm вирішила інакше. Таким чином компанія робить лінійку ще заплутанішою, хоча зазвичай за подібними рішеннями стоїть прагнення уніфікувати схему найменувань. Окрім Snapdragon 8 Elite Gen 5, очікується й анонс Snapdragon 8 Gen 5 — доступнішої версії з дещо спрощеними функціями. Наступного року компанія може випустити ще й Snapdragon 8s Gen 5, щоб завершити модельний ряд 2026 року.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5

Перехід на 2-нм техпроцес TSMC очікується лише наступного року. У 2025-му Snapdragon 8 Elite Gen 5 вироблятиметься за 3-нм техпроцесом N3P, що є незначним покращенням порівняно з 3-нм N3E у Snapdragon 8 Elite. N3P обіцяє +5% продуктивності при тому самому рівні енергоспоживання або економію 5–10% енергії при тих самих частотах.

Архітектура CPU залишиться у форматі “2+6” ядра. Витік Geekbench 6 показав, що у Galaxy S26 Edge два продуктивні ядра працювали на частоті 4,74 ГГц, а шість енергоефективних — на 3,63 ГГц. Це, ймовірно, спеціальна версія для Samsung. У звичайному варіанті очікується частота 4,61 ГГц для продуктивних ядер і ті ж 3,63 ГГц для енергоефективних ядер. Для порівняння: Snapdragon 8 Elite мав частоти 4,32 ГГц та 3,53 ГГц відповідно.

Графічна підсистема теж отримала вищі частоти. GPU Adreno 840 працює на частоті 1,20 ГГц, тоді як Adreno 830 обмежувався 1,10 ГГц.

Окрім вищих частот є й архітектурні зміни. Qualcomm збільшить кеш-пам’ять. Якщо Snapdragon 8 Elite мав 12 МБ L2+L3 (усього 24 МБ), то Snapdragon 8 Elite Gen 5 може отримати вже 16 МБ (усього 32 МБ).

Щодо NPU, очікується продуктивність 100 TOPS. Для порівняння, ноутбучний Snapdragon X Elite має максимум 45 TOPS. Якщо дані підтвердяться, то нова мобільна SoC буде більш ніж удвічі швидшою за чип, орієнтований на ноутбуки.

Продуктивність Snapdragon 8 Elite Gen 5

Витік із Galaxy S26 Edge також показав цікаві результати. Навіть із заниженою частотою продуктивних ядер до 4,00 ГГц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрував результати у Geekbench 6, що зрівнялися або навіть перевершили попередника.

Чутки також свідчать про суттєво кращу ігрову продуктивність при меншому енергоспоживанні. Хоча інші інсайдери уточнюють, що споживання енергії може залишитися приблизно таким самим, але продуктивність усе одно зросте залежно від конкретних сценаріїв.

У AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрав понад 4 млн балів, що значно перевищує показники найшвидших смартфонів із Snapdragon 8 Elite.

Отже, Snapdragon 8 Elite Gen 5 обіцяє стати важливим кроком уперед для мобільних чипів. Незначний апгрейд техпроцесу поєднується з помітним зростанням частот CPU, більш продуктивним GPU, збільшеним кешем та неймовірно швидким NPU. Якщо все це підтвердиться на практиці, новий процесор дасть змогу не тільки прискорити ігри й роботу застосунків, а й відкрити новий рівень можливостей для ШІ на смартфонах (який мало кому потрібен).

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
Перший тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 майже не поступається 5600X3D
Зроблено в Китаї: нові мемристори пришвидшили обробку даних ШІ у 7,7 разів
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Intel Jaguar Shores: новий ШІ-процесор компанії з'явився на фото
Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
Новий абсолютний рекорд розгону від Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати