Новини Кіно 14.09.2023 о 15:20

Продюсери серіалу «‎Ван Піс» сподіваються відзняти 12 сезонів для живої адаптації манґи Ейітіро Оди

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Шоу «‎Ван Піс» на другому тижні трансляції все ще залишалось лідером у рейтингу Netflix, що вже дало змогу задуматись про продовження і, схоже, продюсери налаштовані на довгострокову роботу.

В коментарі виданню Deadline виконавчі продюсери «‎Ван Піс» Марті Адельштайн і Бекі Клементс з Tomorrow Studios висловили сподівання відзняти для шоу щонайменше 12 сезонів.

«Ми сподіваємося на 12 сезонів, стільки матеріалу. Манґа має понад 1080 розділів, але навіть, якби ми зробили шість – це була б лише половина розділів. Це справді можна продовжувати й продовжувати», – кажуть продюсери.

Перший сезон «‎Ван Піс» охоплював амбітні обсяги матеріалу – 100 розділів, перетворених у 8 епізодів. Якщо команда працюватиме у тому ж темпі, наступну арку історії, ймовірно, адаптуватимуть до 218 розділу – де Луффі та друзі прямуватимуть до острова велетнів, шукатимуть лікаря, який приєднається до екіпажу і боротимуться зі злочинною організацією, яка загрожує дестабілізувати пустельну країну Алабаста.

На Netflix вийшов серіал ONE PIECE – кіноадаптація манги Ейтіро Оди від творців «‎Ковбоя Бібопа»

 

Раніше продюсери заявили, що сценарії для другого сезону вже готові, а знімання можуть стартувати за рік-півтора після завершення страйків.

Продюсери серіалу «‎Ван Піс» сподіваються відзняти 12 сезонів для живої адаптації манґи Ейітіро Оди

Для Tomorrow Studios успіх «‎Ван Піс» був дуже важливим з огляду на невдачу «Ковбоя Бібопа‎», який завершили одним сезоном.

«Нам показували багато відео з TikTok, де люди казали – о, це буде жахливо – коли чули про нову адаптацію. Але ті ж скептики згодом дійсно хвалили шоу і були здивовані тим, наскільки воно хороше‎», – каже Адельштейн.

Серіал дебютував на Netflix 31 серпня, і після другого тижня трансляцій залишається найпопулярнішим шоу на платформі, заробивши додаткові 19,3 мільйона переглядів. З моменту прем’єри й до 12 вересня, за даними стримінгу, екранізація манґи Ейітіро Оди загалом отримала 37,8 мільйона переглядів.

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Продюсери серіалу «‎Ван Піс» сподіваються відзняти 12 сезонів для живої адаптації манґи Ейітіро Оди
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Рецензія на серіал «Ван Піс» / One Piece

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